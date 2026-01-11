A Ferencváros Európa-liga-ellenfelével, a cseh Viktori Plzennel játszott edzőmeccset a svájci FC Lugano a spanyolországi Benidormban, amikor teljesen váratlanul hihetetlen balhé tört ki a gyepen.

Kevin Behrens volt a hihetetlen balhé egyik főszereplője

Fotó: FLAVIU BUBOI / NurPhoto

Hihetetlen balhé az edzőmeccsen

A cseh bajnokságban a 4., illetve a svájci élvonalban a 3. helyen álló két csapat a spanyolországi Benidormban (mindössze 180 kilométerre La Mangától, ahol a Ferencváros készül) csapott össze egymással. A találkozó 72. percében 1-1-es állásnál a nézők arra lehettek figyelmesek, hogy Lugano 34 éves csatára, Kevin Behrens a labda helyett csapattársa, a görög Giorgosz Kuciasz felé kezd el futni. Majd odaérve fellökte a 21 éves támadót és közvetlen közelről az arcába üvöltött. Az elképesztő jelenetekre azonban van magyarázat!

In a friendly between FC Lugano and Viktoria Plzeň today, striker Kevin Behrens attacked teammate Giorgos Koutsias and pushed him to the ground…



It is reported he shouted "You little freak, be quiet" to his teammate. pic.twitter.com/uYeZfbOiKC — george (@StokeyyG2) January 9, 2026

Egyes források szerint valami olyasmit üvöltött Behrens, hogy „Kussoljál, te kis gyökér”. Egy svájci lap beszámolója szerint Behrens dühét a Kuciasz által nem megfelelően végrehajtott presszing váltotta ki. Az FC Lugano a honlapján megjelent rövid közleményben annyit írt, hogy az eset a klub belügye, a vétkesek pedig majd megkapják a büntetésüket.