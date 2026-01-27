Live
Rendkívüli

Zelenszkij bejelentette, mikor omlik össze az Európai Unió – itt a dátum

Ezt látnia kell!

Rohantak a rendőrök: berepült egy drón a ferihegyi repülőtérre

A labdarúgó NB II-ben szereplő Budapest Honvéd elnöke biztos benne, hogy a remek formában lévő kispestiek nyerik a bajnokságot. Szijjártó Péter szerint az április 12-ei Honvéd-Kozármisleny mérkőzés különösen nagy jelentőséggel bír majd.

A Budapest Honvéd szárnyal az NB II-ben, a kispesti klub 15 forduló után 32 pontot gyűjtve vezeti a bajnokságot a 29 pontos Vasas előtt. A Honvéd 7 tétmeccs óta veretlen, a tavaszi szezont pedig a Videoton elleni rangadóval kezdi február 2-án.

Szárnyal a Honvéd az NB II-ben
Fotó: Budapest Honvéd Facebook-oldala

Szijjártó Péter fontos kijelentést tett a Honvéddal kapcsolatban

A kispesti klub elnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán jelentkezett be a Kozármisleny stadionjából. Elmondása szerint a Baranya-vármegyei klubnak az ezüstéremre kell pályáznia, mert az arany a Honvédé lesz a szezon végén.

Az arany a Honvédé lesz, úgyhogy innentől kezdve az ezüstért lehet küzdeni. Érdekes, mert április 12-én lesz Honvéd-Kozármisleny, úgyhogy arra a napra két győzelmet tervezek”

– mondta Szijjártó Péter.

A Honvéd NB II-es győzelmére jelenleg nagy esély kínálkozik, hiszen a kispesti klub vezeti a bajnokságot, a Kozármisleny viszont egyelőre messze áll az ezüstéremtől, a baranyaiak 15 forduló után a 10. helyen állnak.

