Zlatan Ibrahimovic annak idején az Ajax csapatában tett szert komolyabb hírnévre, és ez akár a fiára, Maximilianra is igaz lehet, ugyanis a 19 éves svéd támadó kölcsönben az amszterdami klubhoz került.

Maximilian Ibrahimovic az Ajaxban folytatja pályafutását

Fotó: OLLE SPORRONG / EXPRESSEN / TT NEWS AGENCY

Ibrahimovic fia az Ajaxban

A legendás csatár fia egyelőre kölcsönben fog futballozni az Ajaxban, amely 3,5 millió euróért végleg megvásárolhatja majd a nagy tehetségnek tartott támadót. A 19 éves szélső az AC Milan felnőttcsapatának keretébe korábban már bekerült, de még nem lépett pályára az első számú együttesben. Ibrahimovic ősszel a milánóiak ificsapatában szerepelt – amely az olasz negyedosztáyban érdekelt –, 16 meccsen 5 gólig és 4 gólpasszig jutott.

🚨⚪️🔴 Maximilian Ibrahimović to Ajax, here we go! Zlatan’s son joins his father’s former club from AC Milan.



Deal done on initial loan with buy option clause, as Telegraaf reported on Friday.



AC Milan keep a sell-on clause. 🇸🇪 pic.twitter.com/vzmvtjkbZD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2026

Ami Maximilian édesapját illeti, a 2023-ban visszavonult Zlatan 2001 és 2004 között szerepelt az Ajaxban, a holland topklubban 110 mérkőzésen 48 gólt szerzett és 17 gólpasszt adott. A Juventusban, az Interben, a Barcelonában és a PSG-ben is megfordult klasszis a Milanban két periódusban is futballozott, jelenleg az olasz gigász vezető tanácsadójaként tevékenykedik.

Kapcsolódó cikkek