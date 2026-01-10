Live
Az AC Milan fiatal tehetsége kölcsönben az Ajax csapatához került. Zlatan Ibrahimovic fia, a 19 éves Maximilian ezzel az apja nyomdokaiba lépett, hiszen a legendás svéd csatár mindkét klubban futballozott annak idején.

Zlatan Ibrahimovic annak idején az Ajax csapatában tett szert komolyabb hírnévre, és ez akár a fiára, Maximilianra is igaz lehet, ugyanis a 19 éves svéd támadó kölcsönben az amszterdami klubhoz került.

Maximilian Ibrahimovic az Ajaxban folytatja pályafutását
Fotó: OLLE SPORRONG / EXPRESSEN / TT NEWS AGENCY

Ibrahimovic fia az Ajaxban

A legendás csatár fia egyelőre kölcsönben fog futballozni az Ajaxban, amely 3,5 millió euróért végleg megvásárolhatja majd a nagy tehetségnek tartott támadót. A 19 éves szélső az AC Milan felnőttcsapatának keretébe korábban már bekerült, de még nem lépett pályára az első számú együttesben. Ibrahimovic ősszel a milánóiak ificsapatában szerepelt – amely az olasz negyedosztáyban érdekelt –, 16 meccsen 5 gólig és 4 gólpasszig jutott.

Ami Maximilian édesapját illeti, a 2023-ban visszavonult Zlatan 2001 és 2004 között szerepelt az Ajaxban, a holland topklubban 110 mérkőzésen 48 gólt szerzett és 17 gólpasszt adott. A Juventusban, az Interben, a Barcelonában és a PSG-ben is megfordult klasszis a Milanban két periódusban is futballozott, jelenleg az olasz gigász vezető tanácsadójaként tevékenykedik.

