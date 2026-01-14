A 2006. szeptember 22-én a svédországi Lundban született Maximilian Ibrahimovic – aki a legendás támadó, Zlatan Ibrahimovic fia – a Hammarby IF utánpótlásából került az AC Milan akadémiájára 2022-ben.

Maximilian Ibrahimovic hivatalosan is az Ajax játékosa lett

Fotó: Ajax Amsterdam

Mire viszi Zlatan Ibrahimovic fia?

Ibrahimovic az elmúlt hat hónapban a Milan Futuro csapatában játszott, amely az olasz negyedosztályban (Serie D) szerepel. A jobblábas támadó elsősorban a csatárpozícióban érzi otthon magát, ahol gólerős játékával és kiváló helyezkedésével hívta fel magára a figyelmet.

Az Ajax sportigazgatója, Marijn Beuker elégedetten beszélt a fiatal játékos érkezéséről:

Nagyon örülünk Maximilian leigazolásának. Tehetséges csatár, aki remekül mozog a tizenhatos környékén, határozott befejezésekkel és jó labdavezetési készséggel rendelkezik. Emellett győztes mentalitása és kiemelkedő edzésmunkája miatt is nagy érték lehet számunkra."

Beuker elmondta azt is, hogy Ibrahimovic eleinte főként az Ajax U23-as csapatában fog játéklehetőséget kapni, de az idény során rendszeresen csatlakozik majd az első keret edzéseihez is.

„A célunk, hogy fokozatosan megszokja az Ajax felnőtt csapatának intenzitását és szintjét. Maximilianban rengeteg potenciált látunk, és bízunk benne, hogy idővel az első csapat támadósorának meghatározó tagjává válhat.”

A kölcsönszerződés újabb bizonyítéka annak, hogy az Ajax továbbra is a fiatal tehetségek fejlesztésére építi jövőjét — ezúttal pedig egy újabb svéd reménység kap lehetőséget arra, hogy bizonyítson Amszterdamban. Az édesapjának sikerült, a jövő kérdése, hogy Maximilian is él-e a lehetőséggel.