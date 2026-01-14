Ibrahimovic elmondása szerint az eset egy térdsérülés utáni rehabilitációs időszakban történt. A feladat futópadon zajlott: hat darab, egyenként kétperces, maximális intenzitású futás, mindössze három másodperces pihenőkkel.

Ibrahimovic nagyokat sztorizott Biliccsel a horvát showműsorban

Fotó: ISMAEL ADNAN YAQOOB / ANADOLU

Az edzés közben azonban olyan helyzetbe került, amely normál esetben azonnali megszakítást indokolt volna.

„WC-re kellett volna mennem, de nem álltam meg” – mesélte Ibrahimović.

A svéd klasszis hangsúlyozta: a fejében egyetlen szabály létezett, hogy amit az edző előír, azt pontosan végre kell hajtani.

Ibrahimovic káromkodva mesélte el a sztorit

A történet pikáns része ezután következett. Ibrahimovic – kissé tanácstalanul keresve a szavakat – elmondta, hogy a helyzet végül „kicsúszott az irányítása alól”.

A műsorban nyersen, káromkodva fogalmazott, a mondat egy részét a csatorna ki is csillagozta, de a lényeg egyértelmű volt: „baleset történt”, miközben ő tovább futott a futópadon.

Lefutottam a teljes adagot. Utána mentem csak ki. Ez vagyok én

– zárta le a történetet.

Az apja miatt lett ilyen

Ibrahimovic a beszélgetésben arról is beszélt, hogy a „nem állok meg” mentalitás nem a semmiből jött: gyerekkorában az apjával való viszonya is formálta. Elmondása szerint otthon nem volt helye a hibának, ezért benne nagyon korán kialakult az a kényszer, hogy amit elkezd, azt be kell fejeznie – és ha valamit előírnak, akkor az pontosan annyi, nem kevesebb.

Ezt a fajta, sokszor már megszállottságba hajló fegyelmet kötötte össze a futópados esettel is: hiába kellett volna azonnal WC-re mennie, a fejében akkor is az zakatolt, hogy a sorozatnak nincs vége addig, amíg a hatodik két perc is le nem ment.

Miért éppen Slaven Bilic kérdezi?

Az interjúnak külön súlyt ad, hogy Slaven Bilic beszélget Ibrahimoviccsal. A korábbi horvát szövetségi kapitány nemcsak edzőként, hanem játékosként is a régió egyik legismertebb alakja volt, Premier League-tapasztalattal és nemzetközi tekintéllyel.

A két egykori klasszis között érezhető a kölcsönös tisztelet, ami láthatóan segített abban is, hogy Ibrahimovic a szokásos szerep mögé bújás nélkül, őszintén beszéljen a saját megszállottságáról és fegyelméről.