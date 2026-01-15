A The Guardiannek adott interjújában Michel Platini, az UEFA korábbi elnöke élesen bírálta a nemzetközi futballszövetség (FIFA) jelenlegi elnökét, Gianni Infantinót. Az egykori legendás francia focista úgy érzi, Infantino irányítása alatt a FIFA már korántsem egy demokratikus szervezet.

Gianni Infantino (balra) folyamatosan ott van a reflektorfényben

Fotó: Franck Fife/AFP

Infantino a hatalmasok kegyeit keresi?

Az UEFA egykori első embere azt mondta, hogy a koronavírus-járvány óta az olasz-svájci sportvezető autokratává vált

Jó volt második embernek, de nem jó elsőnek. Az UEFA-nál nagyon jól dolgozott, de van egy problémája: szereti a gazdagokat és a hatalmasokat, azokat, akiknek pénzük van. Ez a természetéből fakad. Már második emberként is ilyen volt, de akkor még nem ő volt a főnök. Sajnos Infantino a járvány óta autokratává vált”

– jelentette ki az egykori aranylabdás az olasz–svájci sportvezetőről, aki 2009 és 2015 között az UEFA főtitkára volt, amikor Platini irányította az európai szövetséget.

„Kevesebb a demokrácia, mint Blatter idejében. Bármit is mondunk Blatterről, a fő problémája az volt, hogy örökké a FIFA élén akart maradni. Ettől függetlenül jó ember volt a futball számára” – mondta Platini a korábbi svájci futballvezetőről, aki 1998 és 2015 között volt a FIFA élén.

Infantino és Platini éveken át együtt dolgoztak az UEFA-nál

Fotó: Valery Hache/AFP

Michel Platini gyakran szembekerült Infantinóval, akiről azt gyanítja, hogy 2015-ben ő távolíttatta el a FIFA-elnöki posztjáért folyó versenyből, amikor értesítette a svájci igazságügyi hatóságokat egy gyanús, 1,8 millió eurós FIFA-kifizetésről, amely Platinihez köthető volt. Az ügyben végül Sepp Blattert és Platinit is felmentették.

A 70 éves Platini korábban nyolcéves eltiltást kapott a FIFA etikai bizottságától, amelyet fellebbezés után hat évre csökkentettek, majd a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) négy évre mérsékelt.

Arra voltam hivatott, hogy a FIFA elnöke legyek. Mindez azért történt, mert nem akarták, hogy én legyek az. Ez az eltiltás súlyos igazságtalanság volt, és végső soron politikai döntés. Egy csoport ember úgy döntött, hogy tönkretesz engem”

– sajnálkozott Platini, aki arról is beszélt, hogy az elmúlt tíz év rendkívül nehéz volt számára családja szenvedései miatt.