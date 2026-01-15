Live
Robbanás Pannonhalmán: a földdel tette egyenlővé a település egyik részét – videó

Lecsap az időjárási gyilkos hármas: jobb, ha ezeken a helyeken ki sem lép a házból

Michel Platini, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) korábbi elnöke a The Guardiannek adott interjújában keményen beleszállt Gianni Infantinóba, a FIFA első emberében. A korábbi háromszoros aranylabdás focista szerint Infantino legnagyobb hibája, hogy folyamatosan a gazdag és nagy hatalmú emberek kegyeit keresi.

A The Guardiannek adott interjújában Michel Platini, az UEFA korábbi elnöke élesen bírálta a nemzetközi futballszövetség (FIFA) jelenlegi elnökét, Gianni Infantinót. Az egykori legendás francia focista úgy érzi, Infantino irányítása alatt a FIFA már korántsem egy demokratikus szervezet. 

Argentina's forward #10 Lionel Messi holds the World Cup trophy after receiving it from FIFA President Gianni Infantino and Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani during the Qatar 2022 World Cup trophy ceremony after the football final match between Argentina and France at Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on December 18, 2022. Argentina won in the penalty shoot-out.
Gianni Infantino (balra) folyamatosan ott van a reflektorfényben
Fotó: Franck Fife/AFP

Infantino a hatalmasok kegyeit keresi?

Az UEFA egykori első embere azt mondta, hogy a koronavírus-járvány óta az olasz-svájci sportvezető autokratává vált

Jó volt második embernek, de nem jó elsőnek. Az UEFA-nál nagyon jól dolgozott, de van egy problémája: szereti a gazdagokat és a hatalmasokat, azokat, akiknek pénzük van. Ez a természetéből fakad. Már második emberként is ilyen volt, de akkor még nem ő volt a főnök. Sajnos Infantino a járvány óta autokratává vált” 

– jelentette ki az egykori aranylabdás az olasz–svájci sportvezetőről, aki 2009 és 2015 között az UEFA főtitkára volt, amikor Platini irányította az európai szövetséget.

„Kevesebb a demokrácia, mint Blatter idejében. Bármit is mondunk Blatterről, a fő problémája az volt, hogy örökké a FIFA élén akart maradni. Ettől függetlenül jó ember volt a futball számára” – mondta Platini a korábbi svájci futballvezetőről, aki 1998 és 2015 között volt a FIFA élén. 

UEFA general secretary Gianni Infantino (L) and UEFA president Michel Platini (R) speak during a press conference on the eve of the qualifying draw of the 2016 European Football Championship on February 22, 2014 in Nice, southeatern France.
Infantino és Platini éveken át együtt dolgoztak az UEFA-nál
Fotó: Valery Hache/AFP

Michel Platini gyakran szembekerült Infantinóval, akiről azt gyanítja, hogy 2015-ben ő távolíttatta el a FIFA-elnöki posztjáért folyó versenyből, amikor értesítette a svájci igazságügyi hatóságokat egy gyanús, 1,8 millió eurós FIFA-kifizetésről, amely Platinihez köthető volt. Az ügyben végül Sepp Blattert és Platinit is felmentették.

A 70 éves Platini korábban nyolcéves eltiltást kapott a FIFA etikai bizottságától, amelyet fellebbezés után hat évre csökkentettek, majd a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) négy évre mérsékelt.

Arra voltam hivatott, hogy a FIFA elnöke legyek. Mindez azért történt, mert nem akarták, hogy én legyek az. Ez az eltiltás súlyos igazságtalanság volt, és végső soron politikai döntés. Egy csoport ember úgy döntött, hogy tönkretesz engem” 

– sajnálkozott Platini, aki arról is beszélt, hogy az elmúlt tíz év rendkívül nehéz volt számára családja szenvedései miatt.

Former UEFA president Michel Platini smiles when leaving the courthouse after the verdict of an appeal by Swiss Attorney General's office against former UEFA and FIFA presidents over a suspected fraudulent payment, in Muttenz near Basel, on March 25, 2025. Former FIFA president Sepp Blatter and ex-UEFA chief Michel Platini were acquitted again on March 25, 2025 on appeal by a Swiss court in a long-running corruption case.
Platini úgy érzi, jobb lett volna, ha kerül a FIFA elnöki székébe
Fotó: Fabrice Coffrini/AFP

„Ők látják, mik jelennek meg az újságokban, miket mondanak rólam az emberek, és milyen nemzetközi vita zajlik körülöttem. Engem azonban soha nem aggasztatott a végső ítélet, mert tudtam, hogy ártatlan vagyok, és hogy a végén nem lesz semmi. Mindig békében voltam önmagammal” – folytatta Platini, aki végezetül elmondta, hogy ha ő lett volna a FIFA elnöke, akkor a nemzetközi szövetség olyan szervezetté vált volna, amely a futballal törődik, nem pedig a politikával. 

