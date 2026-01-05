Matteo Lavelli két évvel ezelőtt élet és halál között lebegett, és reális esélye volt annak, hogy nem folytathatja profi pályafutását. Az Inter ifjú csatára vasárnap este viszont már bemutatkozott a Serie A-ban: tíz percet kapott a Bologna ellen, a San Siróban, az Inter 3-1-es győzelmével záruló mérkőzésen.

Az Inter csatára, Matteo Lavelli bemutatkozott az olasz első osztályban

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Az Inter ifjú csatára imádta a San Siro légkörét

A 19 éves, gyors és fürge csatár, akit Cristiano Ronaldo imázsa inspirált, egy hónapot töltött kórházban agyhártyagyulladás miatt. Ekkor félő volt, hogy nem tud visszatérni profi labdarúgóként, és nagy esély volt rá, hogy fel kell adnia az álmait. Nem így történt, mivel két évvel később pedig már olasz bajnokin is pályára lépett az Inter mezében.

Chivu azt mondta, csináljam, amit tudok, és próbáljak alkalmazkodni a légkörhöz. Az Inter játékosaként már alig vártam, hogy pályára lépjek a San Siróban

— mondta el a fiatal olasz támadó, aki Monzában és Renatében nevelkedett, gyerekként még jobbhátvédként futballozott. Példaképei között Cristiano Ronaldo és Marcus Thuram szerepel — utóbbit vasárnap éppen ő váltotta a Serie A-ban.

A 19 éves támadó fizikailag és mentálisan is nehéz időszakon ment keresztül az utóbbi években. Az elmúlt idények alatt azonban fokozatosan visszatért: játszott az Inter U23-as csapatában a Serie C-ben (16 mérkőzés), gólt szerzett a kategória kupasorozatában, betalált az olasz ifjúsági ligában, valamint a Primavera Szuperkupában is, amelyet a Cagliari ellen nyertek meg. Lavelli később bajnoki címet szerzett az Inter ifjúsági csapatával, és az ifi-BL-ben az Arsenal és a Manchester City ellen is betalált.

Nem rossz teljesítmény annak fényében, hogy Lavelli apja gyerekként az úszást és a rögbit erőltette nála, végül mégis profi labdarúgó lett.

Az idősebb Diego Lavelli az olasz harmadosztályban játszott, ma pedig játékosmegfigyelőként dolgozik, a futball tehát családi ügynek számít a Lavelli-famíliában.