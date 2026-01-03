Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Trump Venezuelával kapcsolatban – amit mondott, az egészen sokkoló!

Olvasta már?

Német EP-képviselő védte meg Magyarországot a balliberális támadásoktól

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem ígérkezik nyugodtnak a szombat (ma) esti barcelonai városi derbi. Az Espanyol ultrái a csapat stadionja előtt kántálva fenyegették meg halálosan a nyáron a városi rivális Barcelonába igazoló Joan García kapust.

Szombaton 21 órától városi rangadót rendeznek Barcelonában. Az Espanyol az FC Barcelonát fogadja az RCDE Stadionban. Az előkészületek alapján egy valamit biztosan tudni lehet: így vagy úgy, de a Barca kapusa, Joan García lesz a mérkőzés főszereplője.

Joan García trains during the match between FC Barcelona and CA Osasuna, corresponding to week 16 of LaLiga EA Sports, at the Spotify Camp Nou in Barcelona, Spain, on December 13, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Joan García jól teszi, ha minden eshetőségre felkészül
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A 24 éves, korábbi korosztályos válogatott kapus 2006, azaz 15 éves kóra óta az Espanyol játékosa volt, összesen 67 mérkőzésen állt az első csapat kapujában. Az előző idényben lett az első számú kapus, akkor már az összes bajnokin ő védett, az idény végén pedig a La Liga álomcsapatába is bekerült. Nem csoda, hogy a nyáron rárepült a Barca, és az új idényben már ő lett az első számú kapus a 33 éves Marc-André ter Stegen és a 35 éves  Wojciech Szczęsny előtt.

Joan García áruló lett?

Az Espanyol ultrái azonban nem bocsátották meg neki a klubváltást, különösen azt, hogy a városi riválishoz igazolt. Az idény első, ráadásul hazai pályán rendezett derbijének felvezetését pedig már péntek este megkezdték, amikor a csapat stadionja előtt összegyűlt csoport a „Joan fejét akarjuk” rigmust skandálta.

A mérkőzés közben is számíthat akcióra Joan García: abban a játékrészben, amit a hazai tábor előtt kell töltenie, az arcképével ellátottt bankjegyeket fognak a kapuja elé szórni, ahogy azt az AC Milan ultrái tették Gianluigi Donnarummával, miután kiderült, hogy a piros-feketéktől a Paris Saint-Germainbe igazol.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!