Szombaton 21 órától városi rangadót rendeznek Barcelonában. Az Espanyol az FC Barcelonát fogadja az RCDE Stadionban. Az előkészületek alapján egy valamit biztosan tudni lehet: így vagy úgy, de a Barca kapusa, Joan García lesz a mérkőzés főszereplője.

Joan García jól teszi, ha minden eshetőségre felkészül

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A 24 éves, korábbi korosztályos válogatott kapus 2006, azaz 15 éves kóra óta az Espanyol játékosa volt, összesen 67 mérkőzésen állt az első csapat kapujában. Az előző idényben lett az első számú kapus, akkor már az összes bajnokin ő védett, az idény végén pedig a La Liga álomcsapatába is bekerült. Nem csoda, hogy a nyáron rárepült a Barca, és az új idényben már ő lett az első számú kapus a 33 éves Marc-André ter Stegen és a 35 éves Wojciech Szczęsny előtt.

Joan García áruló lett?

Az Espanyol ultrái azonban nem bocsátották meg neki a klubváltást, különösen azt, hogy a városi riválishoz igazolt. Az idény első, ráadásul hazai pályán rendezett derbijének felvezetését pedig már péntek este megkezdték, amikor a csapat stadionja előtt összegyűlt csoport a „Joan fejét akarjuk” rigmust skandálta.

🚨🚨ESCANDALO MUNDIAL🚨🚨



💥Ultras del Espanyol cantando "QUEREMOS LA CABEZA DE JOAN"(Por Joan García)



💣Espero que la policía actúe,como con el MUÑECO colgado de Vinicius,y si el Barça escucha 1 cántico así,SE VAYA DEL CAMPO



🤮VOMITIVOpic.twitter.com/BVftHy4tCr — madridblaugrana (@madridblaugrana) January 2, 2026

A mérkőzés közben is számíthat akcióra Joan García: abban a játékrészben, amit a hazai tábor előtt kell töltenie, az arcképével ellátottt bankjegyeket fognak a kapuja elé szórni, ahogy azt az AC Milan ultrái tették Gianluigi Donnarummával, miután kiderült, hogy a piros-feketéktől a Paris Saint-Germainbe igazol.