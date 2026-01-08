A portugál Ligakupa leiriai négyes döntőjének keddi játéknapján a Sporting úgy kapott ki 2-1-re a Guimaraestől, hogy a 91. percben még 1-0-ra vezetett. A másik, szerdai elődöntőben a városi rivális Benfica sem járt jobban, a címvédő és rekordgyőztes lisszaboniak ugyanis 3-1-es vereséget szenvedtek a Braga csapatától. José Mourinho vezetőedző együttese már a 33. percben kétgólos hátrányban volt, és ugyan a második félidő elején Vangelisz Pavlidisz büntetőből szépített, a 81. minutumban Gustaf Lagerbielke végleg eldöntötte a továbbjutás sorsát. A Benficától ráadásul a végén ki is állítottak egy játékost, méghozzá az argentin válogatottal világbajnok Nicolás Otamendit.

José Mourinho talán még sosem volt ennyire dühös a Benfica játékosaira

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

José Mourinho kifakadt a Benfica játékosaira

Bár a legtöbb statisztikai mutatóban a Benfica bizonyult jobbnak, a lisszaboni csapat szinte minden helyzetét kihagyta, miközben a Braga mindhárom gólját óriási védelmi hibát követően szerezte. Nem véletlen, hogy Mourinho ismét, ezúttal még keményebben odaszúrt a játékosainak.

„Azt nem tudom mondani, hogy a Braga győzelmet érdemelt, de azt igen, hogy a Benfica vereséget. Borzalmas első félidőt játszottunk, az első góljuk után idegesség, szörnyű labdabirtoklás és hihetetlen labdavesztések következtek. Rémes első félidő volt minden szinten. Annyi technikai hiba történt, hogy úgy tűnhetett, taktikai elemzési gondok is voltak, de véleményem szerint ez nem történt meg.

Ami zajlott, az bármilyen körülmények között elfogadhatatlan"

– nyilatkozta a Benfica portugál trénere, aki a második félidőt és a harmadik kapott gólt is megmagyarázhatatlannak nevezte.

„Vannak dolgok, amelyeket belső körben el lehet mondani, és nem szabad kifelé kommunikálni. Általában nem beszélek az öltözőben a meccsek után, de ma megtettem. Kritikus, de nyugodt hangnemben tettem, nem csapkodtak az ajtók. Beszélgetésnek indult, de végül monológgá vált.

Voltak abszolút elfogadhatatlan egyéni teljesítmények, amelyek egy nagyon gyenge csapatteljesítményben csúcsosodtak ki"

– folytatta Mourinho, aki végül a játékvezetőnek is odaszúrt, szerinte a bíró előre eldöntötte, hogy kiállít egy világbajnok focistát Otamendi személyében.