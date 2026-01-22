A Benfica rendkívül nehéz helyzetben találja magát a Bajnokok Ligájában. José Mourinho gárdája a 29. helyen hét fordulót követően, miután öt vereség mellett csak a Napolit és az Ajaxot tudta legyőzni az ősszel. Könnyen lehet, hogy a jövő héten véget ér a nemzetközi kupaszereplés a portugál óriásklub számára.

José Mourinho gárdája szinte kilátástalan helyzetben. (Fotó: MATTEO BOTTANELLI / AFP)

José Mourinho: Ahhoz, hogy nyerj, be kell találnod

A statisztika szerint hiába voltak jobb minőségű helyzetei a Benficának, 16 lövésből sem tudtak betalálni a portugálok a Juventus ellen. Az olasz rekordbajnok ezzel szemben jól sáfárkodott az előtte adódó lehetőségekkel.

Az 55. percben Thuram, majd kilenc percre rá McKennie talált be. A 81. minutumban José Mourinho csapata büntetőt rontott, Pavlidis nem tudott betalálni a mészpontról, így esély sem adódott az egyenlítésre, 2-0-ra nyert a Juventus.

Mi voltunk a jobb csapat a mérkőzés hosszabb periódusaiban, egészen amíg be nem talált a Juventus. Nekünk voltak a nagyobb gólhelyzeteink, domináltunk, még úgy is, hogy kulcsjátékosaink hiányoztak. A kispad tele volt gyerekekkel, olyan játékosok kezdtek, akik alapból nem szoktak, mégis volt karaktere a csapatomnak, és a győzelemre játszott. Ahhoz viszont, hogy nyerj, be kell találnod. Mi ezt nem tettük meg, a Juventus pedig betalált a második kaput eltaláló lövéséből is

– fogalmazott José Mourinho. Még egy büntetőt is kapott a Benfica, azonban ezt sem tudták értékesíteni a portugálok.

Mindegy mennyire játszol jól, ha nem tudsz gólt lőni

– összegezte nyilatkozatát a portugál sztáredző.

Könnyen lehet, innen már nincs visszaút a Benfica számára

A Bajnokok Ligája alapszakaszának 29. helyén áll a Benfica hét fordulót követően. José Mourinho csapata eddig összesen hat pontot gyűjtött, két egységnyi távolságra van a rájátszást érő 24. pozíciótól. Ám a portugálokon kívül még a Napoli, a Köbenhavn, a Club Brugge, a Bodo/Glimt, a Pafos, a Royale Union SG, valamint az Ajax is a bennmaradásért küzd az utolsó fordulóban.