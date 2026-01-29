José Mourinho együttese 3-2-re vezetett, ám mivel kevesebb gólt szerzett a Marseille-nél – a gólkülönbség ekkor még ugyanolyan volt –, még egy találatra szüksége volt. Ez végül a ráadás nyolcadik percében megszületett, nem is akárhogyan, az előrehúzódó kapus, Anatolij Trubin fejelte be a kulcsfontosságú gólt. A Benfica ezzel a Marseille-t kipöckölve, mínusz kettes, eggyel jobb gólkülönbséggel jutott tovább a Bajnokok Ligája legjobb 24 csapata közé, a Real Madrid pedig a vereségével lecsúszott a kilencedik helyre, így ellenfeléhez hasonlóan rájátszásban kell kivívnia a nyolcaddöntőbe jutást.

A végén José Mourinho nevethetett a Real Madrid ellen

Fotó: Filipe Amorim/AFP

– Tudtuk, hogy képes rá. Néhány héttel ezelőtt Portóban játszottunk, akkor is felment az utolsó pillanatban, és majdnem gólt szerzett. Szóval tudjuk, hogy a nagyfiú képes erre. Természetesen a beadás minősége a legfontosabb. El kell juttatni a labdát a megfelelő helyre, de a srácnak ez egy hihetetlen gól – méltatta a kapusát Mourinho, aki hangsúlyozta, hogy a Real Madrid legyőzése akkor is büszkévé tette volna, ha csapata nem tudta volna kiharcolni a továbbjutást.

José Mourinho korábbi játékosát oktatta

A 63. születésnapját január 26-án ünneplő Mourinho azt is elárulta, mit mondott a játékoskijáróban az ellenfelet erősítő Dean Huijsennek.

– Dean a játékosom volt a Románál, jó barátságban van a gyerekeimmel, valamint a családjaink is jól ismerik egymást, így talán kijelenthetjük, jó viszonyt ápolunk. A mérkőzésről beszélgettünk, ő nyilván csalódott volt.

Azt mondtam neki, szerencsések voltak, hogy csak 4-2-re veszítettek, mert nagyobb különbség is lehetett volna.

Érdekesség, a sors szeszélye folytán az is benne van a pakliban, hogy a két csapatnak egymással kell megvívnia a legjobb tizenhat közé kerülésért – ez a pénteki sorsoláson derül ki.