A Real Madrid vezetősége 2025 nyarán, Carlo Ancelotti távozását követően nevezte ki a csapat élére Xabi Alonsót. A klub korábbi középpályása remekül kezdett a kispadon, ám az öltözővel, különösen a nehezen kezelhető Vinícius Júniorral meggyűlt a baja. Az ősszel megnyert El Clásicót követően becsúszott néhány gyengébb eredmény, a sérülések sem segítettek Alonso helyzetén, akinek az elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után mennie kellett. A Real eredményei nem számítottak túlzottan tragikusnak, de Florentino Pérez úgy döntött, váltásra lesz szükség, és Álvaro Arbeloa személyében az utódot is kinevezte a Real elnöke. Alonso kirúgása kapcsán a Liverpool korábbi edzője, Jürgen Klopp is megszólalt, a német tréner markáns véleményt fogalmazott meg.

Jürgen Klopp is elmondta a véleményét Xabi Alonso kirúgásáról

Fotó: GEORG WENDT / DPA

Jürgen Klopp szerint a Real Madridnál valami nem stimmel

A Red Bull Group nemzetközi futball-igazgatójaként tevékenykedő 58 éves szakember szerint sok mindent elárul a Real Madridról, hogy meghozott egy ilyen kemény döntést az edzője jövőjéről.

Szerintem ez egy újabb jel, hogy valami nem stimmel ott jelenleg.

Ha Xabi Alonso, aki az elmúlt két évben Leverkusenben megmutatta, milyen kiemelkedő edzői tehetség – az ő korában és az eddigi munkái alapján ezt elmondhatjuk –, hat hónap múlva kénytelen elhagyni Madridot, az több dolgot is elárul. Egyrészt azt, hogy manapság már nincs idő. Másrészt azt, hogy a Real Madridnál nyilvánvalóan óriásiak az elvárások” – állt értetlenül Alonso kirúgása előtt a Liverpool korábbi mestere.

Xabi Alonso csupán egy fél szezon erejéig irányíthatta a Real Madridot

Fotó: JOSE JORDAN / AFP

Jürgen Klopp a Real Madrid edzője lehet?

„Hogy egy ilyen döntést a pillanat hevében hoznak meg, miután elvesztették a kupadöntőt a Barcelona ellen, sokat elárul.

Azt hiszem, már egy ideje hallottunk pletykákat. De ennek semmi köze hozzám, és nem váltott ki belőlem semmit, ami valószínűleg a következő kérdés lett volna. Meglepődtem, ez igaz, őszintén meglepődtem.

Aztán néhányan üzenetet küldtek nekem, én pedig különböző hangulatjelekkel válaszoltam” – utasította el a felvetést Klopp, miszerint a Real kispadjára pályázna.

A német edző visszatérésének lehetősége tavaly októberben is felmerült, amikor a Liverpool hullámvölgybe került.