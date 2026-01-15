A holland élvonalban hatodik helyen álló Groningen a kiesés ellen küzdő NAC Breda csapatát fogadta múlt hétvégén. A gól nélkül döntetlennel zárult meccsen ugyan a hazaiak álltak közelebb a vezetés megszerzéséhez, a sárga-fekete mezes együttesnek is akad komoly lehetősége. A Groningen suriname-i válogatott kapusa, Etienne Vaessen azonban lehúzta a rolót és a szezonban hatodszor hozta le a bajnokit kapott gól nélkül.

A Groningen kapusa, Etienne Vaessen nem volt szívbajos, de a frászt hozta a szurkolókra

Fotó: PETER LOUS / NurPhoto

Úgy csinált a holland csapat kapusa, mintha videójátékban lett volna

Tizenegyeseknél nem ritka, hogy egy kapus ide-oda mozgással próbálja megtéveszteni az ellenfelet, azonban a pontrúgásokat leszámítva nem igazán gyakori

Vaessen az első félidőben bemutatott egy látványos védést, ami azóta futótűzként kezdett el terjedni a közösségi médiában. Egy vendég támadásnál ugyanis a 30 éves kapus teljesen szabadon hagyta a rövid sarkot, amit a bal oldalon felfutó Boy Kemper észre is vett, és kapura lőtt. Az ellenkező irányba elmozdult Vaessen azonban visszaért és bravúros vetődéssel kiszedte a labdát a kapufa tövénél.

Etienne Vaessen used a “FIFA trick” to surprise the opposing attacker. 🎮😂



🗣️ "I often play FIFA with my son, so you can do that too."



1000 IQ. 🧠 pic.twitter.com/bAMESLtUZe — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) January 14, 2026

A holland kapus a mérkőzés után elárulta, hogy tudatosan hagyta szabadon a rövid alsót, ez ugyanis olyan trükk, amit a kisfia mutatott neki a FIFA-videójátékban.

„Láttam, hogy felnéz, és provokáltam kicsit. Sydney (Van Hooijdonk – a szerk.) a kapu előtt volt, gondoltam megtréfálom. Gyakran játszom FIFA-t a fiammal, ő mutatta nekem ezt a trükköt. És ez is kicsit olyan, mint a játék, nem igaz?” – mondta a kapus, aki a meccsel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az időjárási körülmények miatt le sem kellett volna szerinte játszania a meccset.

„Ami engem illet, nagyon fáztam. Szerintem el kellett volna halasztani a meccset, de hazai pályán mindenképpen nyernünk kellett volna”.

Vaessen a suriname-i válogatottal akár a nyári világbajnokságon is ott lehet az interkontinentális pótselejtezőn keresztül.