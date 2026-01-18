Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brüsszel kiadta az ukázt: háborús üzemmódba kapcsoltak a nyugati országok

Ezt tudnia kell!

Veszélyesebb, mint hinnénk – éveket vehet el az életünkből egy hétköznapi rossz szokás

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szombaton hazai pályán botlott a Liverpool a Premier League-ben. A Burnley elleni 1-1-es döntetlen után Kerkez Milos játékáról összességében pozitív véleményt fogalmaztak meg, határozott fejlődési ívet látva a fiatal hátvédnél.

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Premier League 22. fordulójában a két magyar játékossal (Kerkez és Szoboszlai) felálló Liverpool 1-1-es döntetlent játszott az újonc, kiesés ellen küzdő Burnley csapatával az Anfielden. A hazaiak remek játékot mutattak be, gólokkal kellett volna megnyerniük a meccset, azonban Arne Slot csapata rengeteg helyzetet elpuskázott, Szoboszlai Dominik még egy tizenegyest is a felső lécre lőtt.

Kerkez Milos a Burnley ellen is pályára lépett
Kerkez Milos a Burnley ellen is pályára lépett
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Kerkez játékára nem nagyon volt panasz

A magyar válogatott hátvédje kapcsán pozitívok voltak a vélemények, sőt, a liverpool.com egyenesen arról írt, hogy bár Kerkez játéka nem volt tökéletes, és egy késői szerelésért sárga lapot is kapott, ez egy újabb jó lépés volt a számára a helyes irányba. A 40 millió fontos nyári igazolásnak időbe telt, mire beilleszkedett, de az utóbbi meccseken valóban higgadtabbnak tűnt. Még sok minden vár rá, egyértelműen, és még mindig dolgoznia kell a Cody Gakpóval való kapcsolatán, akinek többet kellett volna passzolnia kívülről, de ez egy jó teljesítmény volt tőle.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!