A Premier League 21. fordulójának legnagyobb rangadóját csütörtökön este a listavezető Arsenal játszotta a címvédő Liverpoollal. A sokszor parázs jeleneteket és a végén egy horrorsérülést is hozó mérkőzésen 0-0-ás döntetlen született, többek között Kerkez Milos remek védőmunkájának is köszönhetően, amelyet a csapata is elismert.

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Premier League 21. fordulójában a bajnoki címvédő Liverpool 0-0-s döntetlent játszott a listavezető Arsenal otthonában. A küzdelmes találkozón Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig a pályán volt a vendégeknél. A találkozó után a Liverpoollal foglalkozó portálok különösen a csapat védelmét méltatták, de a két magyar játékos kapcsán sem fukarkodtak a dicsérő szavakkal. Kerkez kapcsán pedig a Liverpool is büszkén osztotta meg a Facebook-oldalán, hogy a magyar válogatott hátvéd kiemelkedő teljesítményével elnyerte a „Mérkőzés legjobbja” elismerést.

Kerkez Milos nagyot ment az Arsenal-Liverpool rangadón
Kerkez Milos nagyot ment az Arsenal-Liverpool rangadón
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Kerkez Milos remekül teljesített a védelemben

A Liverpool Facebook-posztja alatt, amelyet nagyjából nyolc órával ezelőtt posztoltak a bajnoki címvédőnél, egyik gratuláló komment éri a másikat, ráadásul több mint 10 000 like és egyéb kedvelés is összegyűlt már. A kommentelők nagy része kiemeli, hogy messze a legjobbját nyújtotta Kerkez, és hogy végre láttak tőle egy olyan teljesítményt, amelyet meg lehet süvegelni.

 

