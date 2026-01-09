Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Premier League 21. fordulójában a bajnoki címvédő Liverpool 0-0-s döntetlent játszott a listavezető Arsenal otthonában. A küzdelmes találkozón Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig a pályán volt a vendégeknél. A találkozó után a Liverpoollal foglalkozó portálok különösen a csapat védelmét méltatták, de a két magyar játékos kapcsán sem fukarkodtak a dicsérő szavakkal. Kerkez kapcsán pedig a Liverpool is büszkén osztotta meg a Facebook-oldalán, hogy a magyar válogatott hátvéd kiemelkedő teljesítményével elnyerte a „Mérkőzés legjobbja” elismerést.

Kerkez Milos nagyot ment az Arsenal-Liverpool rangadón

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Kerkez Milos remekül teljesített a védelemben

A Liverpool Facebook-posztja alatt, amelyet nagyjából nyolc órával ezelőtt posztoltak a bajnoki címvédőnél, egyik gratuláló komment éri a másikat, ráadásul több mint 10 000 like és egyéb kedvelés is összegyűlt már. A kommentelők nagy része kiemeli, hogy messze a legjobbját nyújtotta Kerkez, és hogy végre láttak tőle egy olyan teljesítményt, amelyet meg lehet süvegelni.