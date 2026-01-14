Jamie Carragher szavai egészen kíméletlenek voltak: a Liverpool egykori legendája azt mondta Kerkezről, hogy „olyan, mintha Darwin Nunez játszana balhátvédet”. Angliában az ilyen mondatok nem elszállnak, sokkal inkább címlapsztori lesz belőlük. Kerkez viszont erőt merít a kemény szavakból: a 130 millió euróra taksát Bukayo Saka ellen megmutatta, hogy a legnagyobb rangadókon is képes elit szinten védekezni.

Kerkez Milosról ódákat zengtek az Arsenal-Liverpool szuperrangadó után

Fotó: Ben Stansall/AFP

Csató Sándor – aki Győrben először tette be balhátvédnek – pontosan az említett mentalitást írta le róla.

Sötét volt, mentünk haza edzés után, és láttuk, hogy valaki fut körbe a pályán. Kerkez volt az, egy hátizsákkal a hátán, telepakolva súlyzókkal.

A pluszmunka nála nem póz volt, hanem alapállapot: ami másnak teher, az neki erősítés.

Győr: ahol Kerkezt nem gyerekként, hanem játékosként kezelték

Kerkez Milos Verbászon született, de felnőtt futballistává Győrben vált. Mindössze 16 éves volt, amikor már a nagycsapatban játszott. Előbb a Győri ETO II-ben, majd 2020 augusztusában az NB II-ben, a Dorog ellen mutatkozott be a felnőttek között. Az őszi idényben egyetlen bajnokit hagyott ki.

A Győr akkori vezetőedzője Csató Sándor volt, aki ma az NB II-es Békéscsabát irányítja. Így emlékszik vissza arra a pillanatra, amikor Kerkezből balhátvéd lett.

„Szerintem nekem köszönhető, kicsit igen – én tettem be balhátvédnek. Nem nagyon volt bal oldali védőnk, ő pedig bal oldalon játszott, igaz, inkább támadóként. Kissé kényszerhelyzet volt, de ott ragadt, mert működött. Jól játszott, jól nézett ki. Már akkor megcsinálta azt, amit most is látunk tőle: sokat lépett be a játékba, sok passza volt, jól értette meg magát az előtte játszóval.”

Piros lap és fejmosás

A berobbanás után jött az első komoly figyelmeztetés. Egy NB II-es meccsen kiállították. Forrófejű volt, túlpörgött.

„Olyan volt, amilyen sok fiatal: minden párharcot meg akart nyerni. Edzésen is, meccsen is. Volt, hogy túl nagy lendülettel ment bele a párharcokba” – idézte fel Csató.

A piros lap után azonban nem söpörte a dolgot a szőnyeg alá.

Leültünk beszélgetni. Elmondtam neki: még egy dobása van. Vagy lehiggad, vagy elköszönünk egymástól. Ha ilyen helyzetbe hozza a csapatot, akkor nem tudunk vele számolni. Örülök, hogy megfogadta, mert látszik, milyen játékos lett belőle.

Győrben egy másik fontos figura is segítette. Priskin Tamás, aki csapattársként látta, hogyan dolgozik Kerkez.