Jamie Carragher szavai egészen kíméletlenek voltak: a Liverpool egykori legendája azt mondta Kerkezről, hogy „olyan, mintha Darwin Nunez játszana balhátvédet”. Angliában az ilyen mondatok nem elszállnak, sokkal inkább címlapsztori lesz belőlük. Kerkez viszont erőt merít a kemény szavakból: a 130 millió euróra taksát Bukayo Saka ellen megmutatta, hogy a legnagyobb rangadókon is képes elit szinten védekezni.
Csató Sándor – aki Győrben először tette be balhátvédnek – pontosan az említett mentalitást írta le róla.
Sötét volt, mentünk haza edzés után, és láttuk, hogy valaki fut körbe a pályán. Kerkez volt az, egy hátizsákkal a hátán, telepakolva súlyzókkal.
A pluszmunka nála nem póz volt, hanem alapállapot: ami másnak teher, az neki erősítés.
Győr: ahol Kerkezt nem gyerekként, hanem játékosként kezelték
Kerkez Milos Verbászon született, de felnőtt futballistává Győrben vált. Mindössze 16 éves volt, amikor már a nagycsapatban játszott. Előbb a Győri ETO II-ben, majd 2020 augusztusában az NB II-ben, a Dorog ellen mutatkozott be a felnőttek között. Az őszi idényben egyetlen bajnokit hagyott ki.
A Győr akkori vezetőedzője Csató Sándor volt, aki ma az NB II-es Békéscsabát irányítja. Így emlékszik vissza arra a pillanatra, amikor Kerkezből balhátvéd lett.
„Szerintem nekem köszönhető, kicsit igen – én tettem be balhátvédnek. Nem nagyon volt bal oldali védőnk, ő pedig bal oldalon játszott, igaz, inkább támadóként. Kissé kényszerhelyzet volt, de ott ragadt, mert működött. Jól játszott, jól nézett ki. Már akkor megcsinálta azt, amit most is látunk tőle: sokat lépett be a játékba, sok passza volt, jól értette meg magát az előtte játszóval.”
Piros lap és fejmosás
A berobbanás után jött az első komoly figyelmeztetés. Egy NB II-es meccsen kiállították. Forrófejű volt, túlpörgött.
„Olyan volt, amilyen sok fiatal: minden párharcot meg akart nyerni. Edzésen is, meccsen is. Volt, hogy túl nagy lendülettel ment bele a párharcokba” – idézte fel Csató.
A piros lap után azonban nem söpörte a dolgot a szőnyeg alá.
Leültünk beszélgetni. Elmondtam neki: még egy dobása van. Vagy lehiggad, vagy elköszönünk egymástól. Ha ilyen helyzetbe hozza a csapatot, akkor nem tudunk vele számolni. Örülök, hogy megfogadta, mert látszik, milyen játékos lett belőle.
Győrben egy másik fontos figura is segítette. Priskin Tamás, aki csapattársként látta, hogyan dolgozik Kerkez.
„Amiben nagyon sokat segítettem neki, az a fegyelem volt. A mindennapokban próbáltam neki irányt mutatni. Nagyon alázatos, nagyon szorgalmas játékosról beszélünk, aki mindent megtett azért, hogy profi legyen.”
A szavakat pedig tettek követték.„Én szinte mindig elsőként érkeztem az öltözőbe és utolsóként mentem el. Milos szinte mindig akkor jött, amikor én, és akkor ment el, amikor én. Ott volt velem a konditeremben, pluszmunkát végzett, erősített. Edzés előtt már készült, edzés után még dolgozott.”
Maldini fedezte fel Kerkezt a Milan számára
A győri időszak csúcspontja egy egészen szürreális pillanat volt. Paolo Maldini személyesen érkezett meg Győrbe.
Csató ezt így idézte fel: „Meccs előtt mentem volna be az öltözőbe, amikor szóltak, hogy Kerkezt vegyem ki a kezdőből, mert este eladjuk. Számítottam érdeklődésre, de az, hogy így történjen, és hogy egy legenda jön érte, az meglepő volt. Magyar játékosokkal nem nagyon kezelték így a történeteket.”
Kerkez végül az AC Milanhoz igazolt. Ma már jogos a kérdés: a Milan nem bánhatja-e azóta, hogy elengedte?
„Lehet, hogy egy kicsit türelmetlenebbek voltak vele” – reagált Csató. „De az is benne van, hogy olyan üzletet csináltak, ami akkor megérte nekik. Ki tudja, lehet, hogy pár év múlva visszaviszik, és akkor már világsztárként fogják ünnepelni.”
Alkmaar, Bournemouth és Szalah eltüntetése
Az AZ Alkmaarnál stabilizálta magát, majd a Bournemouth-ban már Premier League-szinten bizonyított. Priskin egy olyan jelenetet idézett fel, amely előrevetítette a későbbieket.
„Ott voltam azon a meccsen, amikor a Bournemouth a Liverpool ellen játszott. Kerkez gyakorlatilag eltüntette Mohamed Szalahot azon a meccsen.”
Szalah akkor, Saka most – a párhuzam nem véletlen.
Liverpool: minden héten célkeresztben
Liverpoolban nincs türelmi idő, Kerkez ezt a saját bőrén is megtapasztalta. „Angliában gyorsan jönnek a kritikák, nem túl türelmesek a szakértők” – magyarázza Priskin Tamás, aki ezt jól tudja, hiszen a Watforddal a Premier League-ben is futballozhatott.
De Milos mentálisan nagyon erős. Nem ijed meg semmilyen kihívástól.
Csató Sándor szerint a nagy kluboknál ez különösen igaz, főleg akkor, ha a csapat nem úgy megy, ahogy várják. „Ilyenkor keresik az okokat. Nem is feltétlenül bűnbakot, de azt, hogy miért nem működik az egész” – fogalmazott. „Lehet, hogy az elején nagy volt körülötte a felhajtás, nagy volt a várakozás, és ezt nem könnyű kezelni. De kellett neki egy igazán jó meccs, hogy lendületet kapjon – és most már szerintem adni fogja azt a teljesítményt.”
Arne Slot pedig akkor is őt tette be a kezdőbe a klublegenda Andy Robertson helyett, amikor a szakértők már kikövetelték Kerkezt a kezdőből. A 22 éves klasszis pedig ezt meghálálta, a Saka elleni rangadó és a meccs embere díj pedig akár fordulópont is lehet.
Meddig juthat el?
„A Premier League-ben már most a top balhátvédek között van, szerintem minimum a top háromban” – véli Priskin. „Ha a beadásokból több gólpassz jönne, még magasabb szintre léphet.”
Csató szerint Kerkez nem kapkod. „Nem akar hirtelen nagyobbat ugrani, nem lesz neki olyan, hogy jövő héten most tudom én, Real Madrid vagy Barcelona. Szerintem meg fogja tudni ezt oldani, és hosszú távon tudnak vele számolni – lehet, hogy tényleg egy igazi legenda lesz.”
Kerkez Milos 22 éves. És mit látunk most tőle Liverpoolban? A kritikákat nem lerázza magáról, felpakolja őket a hátizsákjába, majd aztán a tehertől csak még gyorsabban fut.
