Idei második bajnokiján is győzelem nélkül maradt a Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool, a címvédő a Leeds United elleni gól nélküli döntetlen után vasárnap 2-2-es döntetlent játszott a Fulhammel a Craven Cottage-on. Bár a Vörösök Harry Wilson gólja után Florian Wirtz és Cody Gakpo góljával fordítani tudtak, a londoniak Harrison Reed utolsó pillanatokban eleresztett óriási lövésével megmentették az egyik pontot. A mérkőzés egyik kulcsjelenete Wirtz egyenlítése volt, a felvételek alapján nagyon úgy tűnt, hogy a német lesen volt a gólt megelőzően, a hosszas VAR-vizsgálat után végül mégis a kezdőpontra mutatott Craig Pawson játékvezető. A Sky Sports szakértőjeként tevékenykedő Jamie Carragher már a visszajátszások során azt hangoztatta, hogy nem szabad megadni a gólt, és ezt a véleményét később is fenntartotta.
– Még mindig nem tudom feldolgozni, ez hogy nem volt les. Nekem úgy tűnt, hogy Wirtz lesen állt. Tisztában vagyok vele, hogy a kameraállások megtévesztőek lehetnek, de ott van a tizenegyespont viszonyítási alapként. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ezt a gólt megadták – idézi a Magyar Nemzet a Liverpool egykori játékosát, aki az ítélet mellett Kerkez Milost sem kímélte.
Kerkez Milos nem lett Carragher kedvence
A magyar válogatott balhátvéd visszakerült a kezdőcsapatba, a teljesítménye azonban nem nyerte el Carragher tetszését, aki már korábban is kritizálta a játékost. Ezúttal egy olyan exliverpoolival vont hasonlatot, akit nem egyszer kifiguráztak a Vörösöknél eltöltött időszaka során.
– Trent Alexander-Arnold nagyon hiányzik, ő olyan, mintha Kevin De Bruyne lenne a jobbhátvéd.
Kerkezt nézve pedig olyan, mintha Darwin Núnez lenne a balhátvéd. Kerkez kissé őrült. Nem gondolja át, hogy mit csinál a labdával, hogyan játszik össze a többi játékossal. Csak lehajtja a fejét és fut a labdával, sosem emeli fel a fejét és nem ad passzokat. Sokat kell még fejlődnie
– idézi a borsonline.hu Carraghert, aki hozzátette, Kerkez posztriválisa, Andy Robertson ma már kedvenc a Liverpoolban, pedig az ő karrierje sem indult fényesen a Vörösök mezében, és ez is mutatja, a magyar játékosnak még van esélye az áttörésre.
A Liverpool legközelebb csütörtökön, a legutóbbi öt bajnokiján diadalmaskodó, listavezető Arsenal vendégeként lép pályára a londoni Emirates Stadionban.
