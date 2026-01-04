Nem indult jól az új év a Liverpool számára, amely Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatban, Kerkez Milost csereként bevetve 0-0-s döntetlent játszott a Leeds Uniteddel. A Vörösöknek így megszakadt a három bajnokit számláló győzelmi sorozatuk, ráadásul feljegyezhettük az Arne Slot-éra első gól nélküli mérkőzését.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is ott lehet a Liverpool kezdőcsapatában a Fulham ellen

Fotó: Peter Powell/AFP

A Liverpool a csalódást keltő eredmény után négy nappal ismét pályára lép, a Craven Cottage-en a Fulham vendége lesz, de ezután sem lesz hosszú a pihenő, csütörtökön már jön a listavezető Arsenal elleni rangadó az Emirates Stadionban.

Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is érinthetik a változások

A zsúfolt menetrend, no meg persze az ingadozó teljesítmények miatt Slot várhatóan változtat a Leeds ellen látott kezdőcsapatán, és ennek az angol média szerint Kerkez Milos lehet az egyik nagy nyertese – írja a Magyar Nemzet. A magyar válogatott balhátvéd a 66. percben lépett pályára csereként az új esztendő első napján, most azonban jó eséllyel már az első sípszótól kezdve ott lesz a pályán Andy Roberson kárára.

A skót mellett Curtis Jones és Jeremie Frimpong maradhat ki, az angol helyett Alexis Mac Allister kezdhet, míg a hollandot honfitársa, Cody Gakpo válthatja – utóbbi változtatás minden bizonnyal azt jelentené, hogy Wirtz menne be középre, Gakpo elfoglalná a helyét a bal szélen, míg Szoboszlai a jobb oldalon tűnne fel, aki alapvetően a pálya közepén érzi jól magát, de korábban már bizonyította, hogy idegen szerepkörben is megállja a helyét.

A Liverpool várható kezdőcsapata a Fulham otthonában: Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.

Ezt befolyásolhatja Wirtz állapota is: a sérüléséből lábadozó német a héten csak egyszer edzett a csapattal. Ha nem lesz bevethető, akkor a magyar válogatott csapatkapitánya kezdhet középen, Frimpong pedig a jobb szélen.

Ami a többi sérültet illeti, Slot már korábban elmondta, hogy Endo Vataru továbbra is bokagondokkal küzd, Joe Gomez viszont az izomsérülését követően visszatérhet a keretbe. Alexander Isakra és Giovanni Leonira továbbra is hosszú időn keresztül nem számíthatnak, míg Mohamed Szalah az Afrika-kupán való részvétel miatt nem bevethető.