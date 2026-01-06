A Fulham elleni 2-2-es döntetlen után Jamie Carragher élesen bírálta a magyar válogatott balhátvéd Kerkez Milost, és azt mondta róla, hogy olyan, mintha a csapat korábbi támadója, Darwin Nunez lenne a balhátvéd. A Sky Sports szakértőjének a megjegyzése komoly vitát váltott ki Angliában.

A 22 éves Kerkez (j) még szokja a liverpooli környezetet, de Arne Slot bízik benne, és talán ez a legfontosabb

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A Kerkezt ért kritikára David Lynch újságíró, az Anfield Index munkatársa reagált, és egyértelműen védelmébe vette a 22 éves játékost – még úgy is, hogy közben elismerte Carragher szakmai tekintélyét.

Szerintem ez kemény volt. Nagyon óvatos vagyok azzal, hogy Jamie Carragherrel szembemenjek, mert ezekben a dolgokban általában igaza szokott lenni

– fogalmazott Lynch, majd hozzátette:

„Carragher védőként a Premier League-ben olyan tapasztalattal bír, amit én meg sem közelítek – ezt maximális tisztelettel mondom, de nem értek vele egyet.”

Kerkez játéka egyértelműen fejlődést mutat

Lynch szerint Kerkez teljesítményét aránytalanul nagy kritika érte az idény elején, miközben az utóbbi időszakban egyértelműen látható a fejlődés a játékában.

Szerintem Kerkez mostanában sokkal jobb, és az idény elején túl sokan estek neki.

Az újságíró azt is elismerte, hogy van még hová fejlődnie a magyar védőnek, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tendencia egyértelműen pozitív.

„A végjátékán még javítania kell, de nagyon fiatal, és egyértelműen felfelé ívelő pályán halad.”

Kerkezt a Liverpool a nyáron mintegy 40 millió fontért szerződtette a Bournemouthtól, ami eleve magas elvárásokat teremtett vele szemben. Lynch szerint azonban nem szabad pánikszerű ítéleteket hozni egy olyan játékosról, aki új taktikai rendszerben, új környezetben próbál helytállni.

Az Anfield Index újságírója hosszú távon is bízik a magyar válogatott balhátvédben:

Semmi kétségem nincs afelől, hogy ő a Liverpool hosszú távú balhátvédje lesz, és csak jobbá fog válni.

Mire viheti Kerkez Liverpoolban?

Kerkez Milos a Bournemouthnál elsősorban intenzív, nagy területet bejátszó balhátvédként hívta fel magára a figyelmet: sokat futott, bátran fellépett a támadásokhoz, és rendszeresen labdával indult meg a bal oldalon. A The Analyst több elemzésében is ezt a profilt emeli ki nála, vagyis, hogy gyakran magas pozícióból segíti a támadásokat, miközben a gyorsaságára és a területnyerésére épít.