Az Origón is megírtuk már, hogy szerda este 21.00-tól kezdődik a mérkőzés az Olympique de Marseille és a Liverpool között Franciaországban a Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik meccsén. Mindkét együttesnek szüksége lenne a három pontra, a hazaiak a 36-os tabella 16. helyén állnak kilenc megszerzett ponttal, míg Kerkez Milosék a 11.-ek, tizenkét ponttal.

Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott játékosa

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Kerkez Milos nagyot ment az edzésen

A lenti felvétel a Liverpool edzésén készült, amelyen véletlenül az operatőr egy az egyben rögzítette, ahogy a magyar válogatott hátvédje a labdával teljesen véletlenül fejbe találja saját magát. Szerencsére nem lett komolyabb baja Kerkeznek, a többiek pedig szemmel láthatóan jót derültek az eseten.