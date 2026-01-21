Szerda este a Liverpool a Marseille vendége lesz a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A magyar idő szerint 21.00-kor kezdődő mérkőzésre készülve Kerkez Milos egy edzésen véletlenül fejbe találta saját magát.
Az Origón is megírtuk már, hogy szerda este 21.00-tól kezdődik a mérkőzés az Olympique de Marseille és a Liverpool között Franciaországban a Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik meccsén. Mindkét együttesnek szüksége lenne a három pontra, a hazaiak a 36-os tabella 16. helyén állnak kilenc megszerzett ponttal, míg Kerkez Milosék a 11.-ek, tizenkét ponttal.
Kerkez Milos nagyot ment az edzésen
A lenti felvétel a Liverpool edzésén készült, amelyen véletlenül az operatőr egy az egyben rögzítette, ahogy a magyar válogatott hátvédje a labdával teljesen véletlenül fejbe találja saját magát. Szerencsére nem lett komolyabb baja Kerkeznek, a többiek pedig szemmel láthatóan jót derültek az eseten.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!