Az angol bajnok Liverpool Szoboszlai Dominik szemfüles szabadrúgásgóljának is köszönhetően 3-0-ra nyert a Marseille otthonában. A magyar válogatott csapatkapitánya mellett Kerkez Milos is végig a pályán volt és nagy szerepe volt abban, hogy Arne Slot együttese kapott gól nélkül hozta le a mérkőzést.

Kerkez Milos az utóbbi időben javuló formát mutat a Liverpoolban

Kerkez Milos elégedetlen Liverpoolban

Kerkez tavaly nyáron 40 millió fontért igazolt a Bournemouthtól a Liverpoolba. Bár a magyar játékos sokak szerint már most a Premier League egyik legjobb balhátvédje, mégis sok kritikát kapott az elmúlt hónapokban. A lassú kezdés után viszont az elmúlt időszakban megszilárdította helyét a kezdőcsapatban.

„Úgy érzem, amikor ide érkeztem, minden játékosnak időre van szüksége az alkalmazkodáshoz, hiszen a világ egyik legnagyobb klubjához jössz. Segítséget kaptam mindenkitől, az edzőtől, a játékosoktól, a stábtól.

Az elmúlt egy hónapban sok szempontból fejlődtem, de továbbra sem vagyok elégedett. Szeretnék még többet tanulni és fejlődni

– mondta Kerkez.

A 22 éves védő elutasította azokat a felvetéseket, hogy problémák lennének közte és Cody Gakpo között a bal oldalon. Korábban részben a Florian Wirtz-cel való jó együttműködésnek tulajdonította javuló formáját, amikor a német játékos a sérült holland helyén szerepelt.

Accept my apologies Milos Kerkez.



I was way too quick to judge you.



I can see now why you were voted the best left back in the Premier League last season 🙌 pic.twitter.com/wFASZH34Ps — John O Sullivan (@Corballyred) January 21, 2026

A Marseille elleni teljesményével Kerkez bebizonyította a kritikusainak, hogy tévedtek vele kapcsolatban, ezt pedig egy Liverpool-szurkoló be is ismerte a közösségi médiában.

„Fogadd őszinte bocsánatkérésemet, Kerkez. Túl hamar montam ítéletet rólad. Most már értem, miért választottak meg a Premier League legjobb balhátvédjének az előző szezonban” – írta az X-en egy Corballyred nevezetű felhasználó.

A válasz nem maradt el, ugyanis Kerkez észre vette a bocsánatkérést és válaszolt a szurkolónak.

„Semmi baj, tesó, a kritikák csak még több energiát adnak nekem” – írta Kerkez, aki elismerte, hogy megérti a szurkolók frusztrációját - a drukkerek kifütyülték a csapatot a Burnley elleni döntetlen után.

A szóban forgó szurkoló Kerkez üzenetére reagálva azt felelte: „kételkedő voltam, de már hiszek benned. Az utóbbi időben zseniális voltál, csak így tovább!”