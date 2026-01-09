Zsinórban harmadszor is döntetlent játszott a Liverpool 2026-ban, a Leeds United (0-0) és a Fulham elleni (2-2) iksz után csütörtök este az Arsenal otthonában végzett 0-0-ra. A három meccs közül ez a pontvesztés fájhat a legkevésbé Arne Slot csapatának, hiszen az éllovas Arsenal otthonában nem rossz eredmény a döntetlen. Kerkez Milos szerint mégis többet érdemeltek volna, az üzenetére pedig Szoboszlai Dominik szinte azonnal reagált.

Kerkez Milos volt a Liverpool legjobbja az Arsenal ellen, Szoboszlai szívecskét küldött neki. Fotó: BEN STANSALL / AFP

Kerkez nagyot játszott, lényegében leradírozta a pályáról az Arsenal egyik legveszélyesebb támadóját, Bukayo Sakát, amiért sok dicséretet kap. Többek között a Liverpool szurkolóitól is, akik a klub hivatalos szavazásán őt választották meg a rangadó legjobb játékosának. Kerkez tavaly nyáron igazolt a Liverpoolba, és most először lett a meccs embere a drukkereknél.

Ezt a címet ebben az idényben Szoboszlai Dominik uralja, akit már ötször hirdettek ki a legjobbnak a Liverpoolnál. Érdekesség, hogy a címvédő legnagyobb kihívója, a tavalyi ezüstérmes és jelenleg listavezető Arsenal elleni meccseken mindkétszer a magyarok lettek a szavazás győztesei ebben a bajnoki évadban. Az ősszel Szoboszlait választották meg a legjobbnak, miután gyönyörű szabadrúgásgóllal szállította az 1-0-s győzelmet. Most pedig Kerkez lett az Arsenal ellen a legjobb.

A Liverpool idénybeli meccs embere cím birtokosai:

5 – Szoboszlai Dominik

3 – Ryan Gravenberch, Florian Wirtz

2 – Hugo Ekitike

1 – Conor Bradley, Federico Chiesa, Kerkez Milos

Kerkez Milos megszólalt, Szoboszlai szívecskét küldött neki

Kerkez a liverpooli sajtóban is számos dicséretet kapott, a Liverpool.com például megjegyezte, hogy Saka az előző három hazai bajnokiján egyaránt bevette a Liverpool kapuját, de most, hogy először a magyar balhátvéd őrizte a londoni Emiratesben, hatástalan volt.

Kerkez a meccs után a közösségi oldalán üzent:

Többet érdemeltünk volna, de büszke vagyok a csapattársaimra, ez a Liverpool-mentalitás, köszönjük a nagyszerű szurkolást idegenben.

Mint a Magyar Nemzet kiszúrta, a posztjára Szoboszlai szinte azonnal reagált, és egy szívecskét küldött neki a hozzászólásban.