Súlyos beteg az angol futballtörténelem valaha volt egyik legjobb játékosa. Kevin Keegan, a Liverpool egykori sztárja és az angol válogatott csapatkapitánya rákos, jelenleg kórházi kezelés alatt áll.

Szörnyű hírt kaptak a Liverpool szurkolói: rákbeteg Kevin Keegan a klub történetének valaha volt egyik legjobb játékosa. A 74 éves egykori támadót „állandósult hasi tünetek” miatt vitték kórházba szerdán, ahol azonnal megkezdték a gyógykezelését.

Kevin Keegan, manager of Newcastle United, attends team warm up before the English Premier league football match against Middlesbrough at St James Park, in Newcastle 03 February 2008. AFP PHOTO/ANDREW YATES Mobile and website use of domestic English football pictures are subject to obtaining a Photographic End User Licence from Football DataCo Ltd Tel : +44 (0) 207 864 9121 or e-mail accreditations@football-dataco.com - applies to Premier and Football League matches. (Photo by ANDREW YATES / AFP)
Kevin Keegan nemcsak Liverpoolban, de Newcastle-ben is legendának számít
Fotó: ANDREW YATES / AFP

Kevin Keegan rákos

Keegan a Scunthorpe Unitedben kezdte profi karrierjét, ahonnan 1971-ben vásárolta meg a Liverpool, amellyel 1977-ig bezárólag három bajnoki címet, 1 FA-kupát, két Szuperkupát (Charity Shield), két UEFA-kupát (1973, 1976) nyert. 1977-ben 4 góllal járult hozzá a klub történetének első BEK-győzelméhez. A Poolban 323 mérkőzésen kereken 100 gólt szerzett.

1977-ben általános meglepetésre a német Hamburger SV kedvéért elhagyta Liverpoolt. 500 ezer fontos átigazolási ára angol rekord volt abban az időben, míg a német rekordot egy csapásra megduplázta. 

A HSV-val az 1978-79-es idényben megnyerte a Bundesligát, majd a következő idényben a BEK-döntőig menetelt a csapattal, ott azonban 1-0-ra kikaptak a Nottingham Foresttől.

Keegan a liverpooli sikerek ellenére 1978-ban és 1979-ben is a HSV játékosaként nyerte el az Aranylabdát.

Az angol válogatottban 63 meccsen 21 gólt lőtt, az 1980-as Európa-bajnokságon és az 1982-es világbajnokságon is a válogatott csapatkapitánya volt.

Edzőként kétszer ült a Newcastle United kispadján, irányította a Fulhamet, a Manchester Cityt és rövid ideig az angol válogatottat is.

 

 

