A kispesti honlapjának pénteki beszámolója szerint több, mint kilencezer szavazat érkezett, a voksolás pedig egyértelmű eredményt hozott, ugyanis a szurkolók több, mint 90 százaléka a Kispest–Honvéd FC elnevezést támogatta. A másik opció a jelenlegi név, azaz a Budapest Honvéd FC megtartása volt.

A Budapest Honvéd a következő szezontól ismét Kispest Honvéd néven szerepel majd

Fotó: honvedfc.hu

​Egyértelműen szavaztak a kispesti szurkolók

„Ez az eredmény világos üzenet számunkra. A klub identitása, hagyományai és kispesti gyökerei továbbra is meghatározó értéket jelentenek szurkolóink számára. A döntés azt mutatja, hogy a múltunk és a Honvéd névhez kapcsolódó örökség ma is erős kapocs a klub és a közössége között. Ennek megfelelően a 2026/27-es szezontól felnőtt csapataink a Kispest–Honvéd FC néven szerepelnek majd bajnokságaikban” – idézi az MTI a fővárosi klub közleményét.

Reméljük, hogy az NB I lesz ez a bajnokság. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy szurkolóink segítségével a tavaszi szezonban is sikeresek legyünk. Hogy megnyerjük az NB II-t és visszajussunk oda, ahol a helyünk van. Szeretném megköszönni minden szurkolónak, aki vette a fáradtságot, fontosnak érezte, hogy részt vegyen ebben a szavazásban. És köszönöm a szurkolótábor vezetőinek, hogy a tavalyi év végén ezt a javaslatot odatették az asztalra. Csak a Kispest!”

– mondta videóüzenetben Szijjártó Péter, a kispesti futballklub elnöke.

A 14-szeres bajnok, nyolcszoros kupagyőztes kispesti együttes, amely az őszi szezon után éllovas a másodosztályban, 1991 és 2003 között már szerepelt ilyen névvel.