A Kisvárda honlapja szombaton ismertette a téli felkészülés programját, ebben pedig megerősítette, hogy a szakmai munka irányításában nem lesz változás, azaz bár korábban külföldi szakemberrel is tárgyaltak, Révész Attila marad a csapat edzője.

Nagy az öröm Kisvárda játékosai között, hiszen nem lesz változás a kispadon

Marad a főnök a Kisvárda padján

A keret tagjai hétfőn találkoznak, majd másnap - az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően - Törökországba utaznak edzőtáborba, de ezúttal nem tíz napot, hanem csak egy hetet tölt a csapat Antalya vonzáskörzetében, ahol a cseh Dukla Praha, a szerb Radnicki Kragujevac és a török Rizespor ellen játszik felkészülési mérkőzést.