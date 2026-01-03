Live
A sportigazgató megerősítette saját szerepét a kispadon. Azaz eldőlt, hogy a tavaszi szezonban is a sportigazgató Révész Attila marad a Kisvárda Master Good NB I-es labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A Kisvárda honlapja szombaton ismertette a téli felkészülés programját, ebben pedig megerősítette, hogy a szakmai munka irányításában nem lesz változás, azaz bár korábban külföldi szakemberrel is tárgyaltak, Révész Attila marad a csapat edzője.

Kisvárda
Nagy az öröm Kisvárda játékosai között, hiszen nem lesz változás a kispadon
Fotó: Ombodi Tamás/kisvardafc.hu

Marad a főnök a Kisvárda padján

A keret tagjai hétfőn találkoznak, majd másnap - az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően - Törökországba utaznak edzőtáborba, de ezúttal nem tíz napot, hanem csak egy hetet tölt a csapat Antalya vonzáskörzetében, ahol a cseh Dukla Praha, a szerb Radnicki Kragujevac és a török Rizespor ellen játszik felkészülési mérkőzést.

 

 

