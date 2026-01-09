A Bajnokok Ligája ligaszakaszának 6. fordulójában a portugál Sporting elleni meccsen a déli kanyar által bemutatott pirotechnikai show miatt az UEFA alaposan megbüntette, összesen négy szektor (111-114) bezárására kötelezte a Bayern Münchent. A német klubnál azonban annyira zokon vették az ultrák viselkedését, hogy a szövetség előírását megkétszerezve összesen 9 szektort (109-117) zárnak be. Azaz az Union St. Gilloise elleni meccsről a Bayern kitiltott 9336 drukkert, kiürítve a teljes déli kanyart (Süd Kurve).

Ég a piro, ég... Közel tízezer drukkert kitiltott a Bayern az előadás miatt

Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

A szurkolók persze rettentően berágtak a klubra, a Bayernnek azonban van magyarázata arra, hogy miért duplázta meg a kötelezően előírt számot.

Mivel nyugtatja a Bayern a kitiltott szurkolókat?

Magyarázat mindenre van, így a valóban vitatható döntésre is. A Säbener Straßén azzal védekeznek, hogy a technikailag nem tudják csak az UEFA által kijelölt négy szektort kiüríteni, mégpedig azért, mert aki a déli kanyar 111-114-es szektorába vesz állójegyet, az a 109-től a 117-ig bárhol letelepedhet. Így pedig csak egy döntés maradt: a teljes déli kanyar kiürítése.

A klubvezetés most már csak attól tart, hogy az ultrák, ismét pirotechnikával felszerelkezve, majd más szektorokba próbálnak beszivárogni.

Ennek megtárgyalására maga Jan-Christian Dreesen klubigazgató ült le egy asztalhoz az ultrákkal. Miután nem kapott megnyugtató választ tőlük, inkább a teljes kanyar bezárása mellett döntött a klubvezetés.

Miután több olyan szurkoló is felháborodását fejezte ki a döntés miatt, aki úgy érezte, hogy ő ártatlanul bűnhődik, a klub azt ígérte, hogy a január 20-ig hátralévő időben még átgondolják a döntést.