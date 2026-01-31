A lap kiemeli, hogy mindkét labdarúgó gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, mindketten korosztályos válogatottak voltak, Kleinheisler László pedig közel egy évtizeden át alapembere volt a magyar felnőttválogatottnak.

Megvan Kleinheisler László új csapata

Fotó: LLUIS GENE / AFP

Kleinheisler Lászlóék Csíkszeredán?

Az FK Csíkszereda elnöke, Szondy Zoltán időközben a Nemzeti Sportnak elárulta, hogy

valóban mindkét játékos esetében megszületett az egyezség. A klubvezető hozzátette, hogy Kleinheislertől ugyanakkor még várják az aláírást.

Kleinheisler képességeit nem kell bemutatni: 53-szor szerepelt a magyar válogatottban, 2015-ben az Eb-pótselejtezőben örökre felejthetetlen gólt rúgott a norvégoknak Oslóban, megfordult a Bundesligában, légióskodott Kazahsztánban, Horvátországban, Görögországban és Ausztriában is, ugyanakkor fél évet kihagyott.

Tajti Mátyás szerződtetése szintén kisebb szenzációnak számít. Az egykori FC Barcelona-akadémista az NB I-ben a Diósgyőr, a Zalaegerszeg és az Újpest játékosaként is bizonyított, klasszikus irányító, technikás, jó rúgótechnikájú, pontrúgásoknál kifejezetten veszélyes futballista.

Tajti Mátyásnak újra lehet klubja

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Ugyanakkor nem titok, hogy Tajti viszonylag keveset fut, a párharcokban sem tartozik az erősebb játékosok közé, ami a modern futballban komoly kompromisszumokat igényel.

Mindez arra utal, hogy az Újpestnél – ahol a szakmai döntésekben a sportigazgató Dárdai Pál és vezetőedző Szélesi Zoltán is meghatározó szerepet tölt be – már nem számolnak vele hosszabb távon, így Csíkszeredában új esélyt kaphat.

Az FK Csíkszeredára a román labdarúgó Szuperliga alapszakaszában két idegenbeli mérkőzés vár: vasárnap (február 1-jén) 20 órától az FCSB, szerdán (február 4-én) 16 órától pedig az ugyancsak fővárosi Metaloglobus vendége lesz.