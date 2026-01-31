Live
Ez lenne ám a meglepetés. A Székely Sport információi szerint eldőlt: két neves magyar középpályással, Kleinheisler Lászlóval és Tajti Mátyással is megegyezett a Szuperligában szereplő FK Csíkszereda.

A lap kiemeli, hogy mindkét labdarúgó gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, mindketten korosztályos válogatottak voltak, Kleinheisler László pedig közel egy évtizeden át alapembere volt a magyar felnőttválogatottnak.

Megvan Kleinheisler László új csapata
Fotó: LLUIS GENE / AFP

Kleinheisler Lászlóék Csíkszeredán?

Az FK Csíkszereda elnöke, Szondy Zoltán időközben a Nemzeti Sportnak elárulta, hogy 

valóban mindkét játékos esetében megszületett az egyezség. A klubvezető hozzátette, hogy Kleinheislertől ugyanakkor még várják az aláírást.

Kleinheisler képességeit nem kell bemutatni: 53-szor szerepelt a magyar válogatottban, 2015-ben az Eb-pótselejtezőben örökre felejthetetlen gólt rúgott a norvégoknak Oslóban, megfordult a Bundesligában, légióskodott Kazahsztánban, Horvátországban, Görögországban és Ausztriában is, ugyanakkor fél évet kihagyott.

Tajti Mátyás szerződtetése szintén kisebb szenzációnak számít. Az egykori FC Barcelona-akadémista az NB I-ben a Diósgyőr, a Zalaegerszeg és az Újpest játékosaként is bizonyított, klasszikus irányító, technikás, jó rúgótechnikájú, pontrúgásoknál kifejezetten veszélyes futballista. 

Paks, 2025. november 23. Tajti Mátyás (b), az Újpest, valamint Vécsei Bálint (b2) és Kovácsik Ádám (j), a Paks játékosai a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójában a Paksi FC - Újpest FC mérkőzésen Pakson, a Paksi FC Stadionban 2025. november 23-án. MTI/Purger Tamás
Tajti Mátyásnak újra lehet klubja
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Ugyanakkor nem titok, hogy Tajti viszonylag keveset fut, a párharcokban sem tartozik az erősebb játékosok közé, ami a modern futballban komoly kompromisszumokat igényel. 

Mindez arra utal, hogy az Újpestnél – ahol a szakmai döntésekben a sportigazgató Dárdai Pál és vezetőedző Szélesi Zoltán is meghatározó szerepet tölt be – már nem számolnak vele hosszabb távon, így Csíkszeredában új esélyt kaphat.

Az FK Csíkszeredára a román labdarúgó Szuperliga alapszakaszában két idegenbeli mérkőzés vár: vasárnap (február 1-jén) 20 órától az FCSB, szerdán (február 4-én) 16 órától pedig az ugyancsak fővárosi Metaloglobus vendége lesz.

