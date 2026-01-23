Live
Valóra válnak a szurkolói álmok. Jürgen Klopp ugyanis egy jótékonysági gálamérkőzés erejéig visszatér a Liverpool kispadjára: a német edző március 28-án az Anfielden a Borussia Dortmund legendái ellen vezeti a Vörösök korábbi sztárjait. A Liverpool már több biztos résztvevőt is bejelentett.

Különleges futballünnepre készül az Anfield: Jürgen Klopp egyetlen mérkőzés erejéig ismét elfoglalja a Liverpool kispadját. A német szakember 2024 nyarán búcsúzott el a klubtól, azóta a Red Bull futballcsapatainak globális szakmai vezetőjeként dolgozik, és nem is tervezi a visszatérést a mindennapi edzői munkába. A jótékonysági célú meghívásra azonban igent mondott – írja a Ripost.

Jürgen Klopp vitte Szoboszlai Dominikot az Anfieldre Fotó: PAUL ELLIS / AFP
Jürgen Klopp vitte Szoboszlai Dominikot az Anfieldre
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az ellenfél nem is lehetne más, mint a Borussia Dortmund, amely Klopp edzői pályafutásának másik meghatározó állomása volt. A mérkőzést a válogatott szünetben, március 28-án rendezik meg, a bevételt pedig jótékony célra ajánlják fel.

Klopp vs Tuchel az Anfielden

Ez lesz a 20. alkalom, hogy Klopp és Tuchel farkasszemet néznek egymással a futballpályán. A mérleg Klopp felé billen, 11 győzelem és 5 döntetlen mellett mindössze három vereséget szenvedett el a csapataival honfitársa klubjai ellen. A három kudarc közül az egyik még a dortmundi időszakára esett, amikor Tuchel a Mainzcal nyert a Bundesligában a Borussia ellen. Később pedig már a Liverpool élén kapott ki tőle egyszer a PSG ellen a Bajnokok Ligájában, illetve egy alkalommal a Chelsea ellen a Premier League-ben.

A Liverpool hivatalos közlése szerint több korábbi játékos biztosan pályára lép a „Liverpool Legends” csapatában. 

  • Jerzy Dudek
  • Pepe Reina
  • Sander Westerveld
  • Sami Hyypiä
  • Fabio Aurélio
  • Grégory Vignal
  • Martin Kelly
  • Josszi Benajun

Jürgen Klopp és Thomas Tuchel edzői pályafutása során már számos alkalommal csapott össze egymással. Legemlékezetesebb párharcaik közé tartozik a 2022-es FA-kupa-döntő, amelyet a Klopp vezette Liverpool nyert meg, valamint a 2016-os Európa-liga-negyeddöntő, amikor a Vörösök a Dortmundot búcsúztatták.

