Különleges futballünnepre készül az Anfield: Jürgen Klopp egyetlen mérkőzés erejéig ismét elfoglalja a Liverpool kispadját. A német szakember 2024 nyarán búcsúzott el a klubtól, azóta a Red Bull futballcsapatainak globális szakmai vezetőjeként dolgozik, és nem is tervezi a visszatérést a mindennapi edzői munkába. A jótékonysági célú meghívásra azonban igent mondott

Jürgen Klopp vitte Szoboszlai Dominikot az Anfieldre

Az ellenfél nem is lehetne más, mint a Borussia Dortmund, amely Klopp edzői pályafutásának másik meghatározó állomása volt. A mérkőzést a válogatott szünetben, március 28-án rendezik meg, a bevételt pedig jótékony célra ajánlják fel.

Klopp vs Tuchel az Anfielden

Ez lesz a 20. alkalom, hogy Klopp és Tuchel farkasszemet néznek egymással a futballpályán. A mérleg Klopp felé billen, 11 győzelem és 5 döntetlen mellett mindössze három vereséget szenvedett el a csapataival honfitársa klubjai ellen. A három kudarc közül az egyik még a dortmundi időszakára esett, amikor Tuchel a Mainzcal nyert a Bundesligában a Borussia ellen. Később pedig már a Liverpool élén kapott ki tőle egyszer a PSG ellen a Bajnokok Ligájában, illetve egy alkalommal a Chelsea ellen a Premier League-ben.

A Liverpool hivatalos közlése szerint több korábbi játékos biztosan pályára lép a „Liverpool Legends” csapatában.

Jerzy Dudek

Pepe Reina

Sander Westerveld

Sami Hyypiä

Fabio Aurélio

Grégory Vignal

Martin Kelly

Josszi Benajun

Jürgen Klopp és Thomas Tuchel edzői pályafutása során már számos alkalommal csapott össze egymással. Legemlékezetesebb párharcaik közé tartozik a 2022-es FA-kupa-döntő, amelyet a Klopp vezette Liverpool nyert meg, valamint a 2016-os Európa-liga-negyeddöntő, amikor a Vörösök a Dortmundot búcsúztatták.