A labdarúgó NB I 19. fordulójának rangadóján a címvédő Ferencváros meglepetésre 3-1-es vereséget szenvedett az ETO ellen a Groupama Arénában. A mérkőzés után az FTC elnöke, Kubatov Gábor egyetlen mondattal reagált a közösségi médiában.

A Ferencváros az egyik új igazolása, a horvát Franko Kovacevic góljával vezetést szerzett, de az ETO nem omlott össze, és három gólt szerezve megfordította a rangadót. A mérkőzés után az FTC elnöke, Kubatov Gábor azonnal üzent a közösségi oldalán.

Fradi, Kubatov Gábor
Kubatov Gábor üzent a Fradi-ETO után
Fotó: Csudai Sándor - Origo

Kubatov Gábor egyetlen mondattal üzent a Fradi-ETO után

A Győr több mint 20 év után nyert a Ferencváros vendégeként, 19 forduló elteltével pedig vezeti az NB I-et. Az ETO-nak jelenleg 38 pontja van, az éllovast a 36 pontos Paks követi, a Fradi jelenleg 34 ponttal a harmadik, de a negyedik DVSC is ugyanannyi ponttal áll, mint a címvédő. Kubatov Gábor a meccs után tömören üzent, megosztott posztjában arra utalt, hogy rendkívül szoros csata várható a végső győzelemért az NB I-ben.

A bajnokság májusban ér véget…” 

– írta Facebook-oldalán az FTC elnöke.

A Ferencváros csütörtökön a Nottingham Forest otthonában lép pályára az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában, az NB I-ben pedig legközelebb a Paks vendégeként játszik újabb rangadót.

