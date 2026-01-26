Live
A címvédő Ferencváros vasárnap este meglepetésre 3-1-re kikapott az ETO FC-től a Groupama Arénában. Kubatov Gábor klubelnök a mérkőzés után gratulált az ellenfélnek, ám egy fontos dologra is felhívta a figyelmet.

A Ferencváros a Varga Barnabás helyére igazolt horvát Franko Kovacevic góljával szerzett vezetést az NB I 19. fordulójának rangadóján, de végül a pontszerzés sem jött össze a címvédőnek. Az ETO fordítani tudott, a győriek 3-1-re nyertek, így vezetik a tabellát, és láthatóan komolyan kell számolni velük a bajnoki címért folyó harcban. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor a mérkőzés után rövid bejegyzésben reagált az eredményre, majd videóüzenetben is bejelentkezett a közösségi oldalán.

Kubatov Gábor felhívta rá a figyemet, hogy a bajnokság csak májusban ér véget
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Kubatov Gábor fontos üzenetet küldött a Fradi-ETO meccs után

„Az az igazság, hogy nem elég több várható gólt a statisztikában megszerezni, pontosabban passzolni, több helyzetet kialakítani, több lövést elküldeni a kapura. A futball néha más. 

A Győr jobb volt minden másban nálunk. Gratulálunk nekik, de a bajnokság csak májusban ér véget. Akkor is, azért is, hajrá Fradi!” 

– üzente az FTC elnöke a közösségi oldalán megosztott rövid videójában.

Az éllovas ETO-nak jelenleg 38 pontja van, a listavezetőt a 36 pontos Paks követi a tabellán. A Fradi jelenleg 34 ponttal a harmadik, de a negyedik DVSC is ugyanannyi ponttal áll, mint a címvédő, így kiélezett versenyfutás várható tavasszal a bajnoki címért.

