A Real Madrid fordulatos mérkőzést játszott a Barcelona ellen vasárnap este. Xabi Alonso együttese kétszer is egyenlíteni tudott, azonban Raphinha megpattanó lövése eldöntötte a spanyol Szuperkupa sorsát. Hansi Flick csapata 3-2-re nyert, ezzel megszerezte első trófeáját a szezonban, a lefújást követően a győztes csapat játékosai átvették az arnyérmeket és a kupát. Kylian Mbappé azonban mindezt nem akarta végignézni, és a társait is arra kérte, hogy hasonlóan cselekedjenek.

Kylian Mbappé nézni sem bírta az ünneplő Barcelona-játékosokat

A kupadöntőket követően bevett szokás a nemzetközi futballban, hogy a vesztes csapat játékosai tiszteletkört állnak a győzteseknek, Mbappé azonban nem akarta méltányolni a Barca sztárjait. A francia válogatott támadó odaszólt a csapattársainak, hogy sétáljanak odébb, majd így is tettek a Realosok.

Kylian Mbappénak nekimentek a dühös szurkolók

A közösségi oldalokon nagy port kavart az esetről készült videó, amelyen látható, hogy a dühös Mbappé arra szólítja fel a csapattársait, hogy ne asszisztáljanak a Barcelona kupagyőzelméhez. A kommentszekcióban mindkét tábor szurkolói feltűntek, érthetően eltérő álláspontot képviselve.

A Realosok szerint Mbappé jól cselekedett, hiszen a nagy rivális győzelmét miért is kellene megtapsolnia egy igazi madridistának. A Barca-drukkerek ezzel szemben ingerülten reagáltak, és kemény jelzőkkel illették a világbajnok csatárt.

„Wow, micsoda sportszerűség” – írta gúnyosan egy kommentelő. Mínusz 10 pont az Aranylabda-szavazáson” – viccelődött egy másik drukker, de volt, aki kíméletlenebbül fogalmazott.

Undorító játékos”

– hangzott egy felháborodott Barcelona-szurkoló véleménye, ezt az álláspontot többen is osztották.

Egy El Clásico után általában forrnak az indulatok, Mbappé pedig kapott hideget, meleget a viselkedése miatt, a reakciójával a nemzetközi sajtó is foglalkozott. A Real Madrid a bajnokságban le tudta győzni ősi riválisát, amely a Szuperkupa-döntőben visszavágott az őszi vereségért. A La Ligát 19 forduló után a katalán együttes vezeti 49 ponttal, a madridi gigász 45 ponttal áll a második helyen.