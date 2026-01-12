Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Friss információkat osztott meg az Operatív Törzs – ezt önnek is látnia kell!

Ezt látnia kell!

Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Real Madrid elbukta a spanyol Szuperkupa döntőjét a Barcelona ellen. A dzsiddai finálé után ráadásul Kylian Mbappé olyat tett, amivel alaposan felbosszantotta a katalán szurkolókat.

A Real Madrid fordulatos mérkőzést játszott a Barcelona ellen vasárnap este. Xabi Alonso együttese kétszer is egyenlíteni tudott, azonban Raphinha megpattanó lövése eldöntötte a spanyol Szuperkupa sorsát. Hansi Flick csapata 3-2-re nyert, ezzel megszerezte első trófeáját a szezonban, a lefújást követően a győztes csapat játékosai átvették az arnyérmeket és a kupát. Kylian Mbappé azonban mindezt nem akarta végignézni, és a társait is arra kérte, hogy hasonlóan cselekedjenek.

Kylian Mbappé nézni sem bírta az ünneplő Barcelona-játékosokat
Kylian Mbappé nézni sem bírta az ünneplő Barcelona-játékosokat
Fotó: HAITHAM AL-SHUKAIRI / AFP

A kupadöntőket követően bevett szokás a nemzetközi futballban, hogy a vesztes csapat játékosai tiszteletkört állnak a győzteseknek, Mbappé azonban nem akarta méltányolni a Barca sztárjait. A francia válogatott támadó odaszólt a csapattársainak, hogy sétáljanak odébb, majd így is tettek a Realosok.

Kylian Mbappénak nekimentek a dühös szurkolók

A közösségi oldalokon nagy port kavart az esetről készült videó, amelyen látható, hogy a dühös Mbappé arra szólítja fel a csapattársait, hogy ne asszisztáljanak a Barcelona kupagyőzelméhez. A kommentszekcióban mindkét tábor szurkolói feltűntek, érthetően eltérő álláspontot képviselve.

A Realosok szerint Mbappé jól cselekedett, hiszen a nagy rivális győzelmét miért is kellene megtapsolnia egy igazi madridistának. A Barca-drukkerek ezzel szemben ingerülten reagáltak, és kemény jelzőkkel illették a világbajnok csatárt.

„Wow, micsoda sportszerűség” – írta gúnyosan egy kommentelő. Mínusz 10 pont az Aranylabda-szavazáson” – viccelődött egy másik drukker, de volt, aki kíméletlenebbül fogalmazott. 

Undorító játékos” 

– hangzott egy felháborodott Barcelona-szurkoló véleménye, ezt az álláspontot többen is osztották.

Egy El Clásico után általában forrnak az indulatok, Mbappé pedig kapott hideget, meleget a viselkedése miatt, a reakciójával a nemzetközi sajtó is foglalkozott. A Real Madrid a bajnokságban le tudta győzni ősi riválisát, amely a Szuperkupa-döntőben visszavágott az őszi vereségért. A La Ligát 19 forduló után a katalán együttes vezeti 49 ponttal, a madridi gigász 45 ponttal áll a második helyen.

  • Kapcsolódó cikkek
Lesújtott Szoboszlai átka: Arda Güler bohócot csinált magából, a Real Madrid sztárján röhög a világ – videó
Ez nagyon kínos! Lamine Yamal élő adásban buktatta le a csapattársát – videó
C. Ronaldo és Messi uralma már rég a múlté, a PSG-sztárok taroltak

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!