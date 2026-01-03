A 27 éves Kylian Mbappé bal térdének rándulása miatt kényszerül pihenőre, amelyről Xabi Alonso, a királyi gárda vezetőedzője beszélt szombaton.
„Biztosan hiányolni fogjuk Kyliant, ugyanakkor hiszünk azokban, akik pályára lépnek holnap” – utalt a Real Madrid vezetőedzője a vasárnap 16.15-kor kezdődő La Liga-mérkőzésre. Mbappé kapcsán pedig azt emelte ki, mindent megtesznek a mielőbbi visszatéréséért és bíznak abban, hogy már a városi rivális ellen pályára léphet Szaúd-Arábiában – számolt be róla az MTI.
A Real Madrid a pontvadászatban a második helyen várja első idei találkozóját, lemaradása négy pont a címvédő és éllovas FC Barcelona mögött. A katalán gárda ugyancsak érdekelt lesz jövő héten abban, hogy bejusson a Spanyol Szuperkupa fináléjába, ezt szerdán az Athletic Bilbao ellen harcolhatja ki.
