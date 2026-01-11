Már csak öt hónap. Június 11-én Mexikó és Dél-Afrika összecsapásával veszi kezdetét az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-vb, amelynek résztvevője lesz a négyszeres világelső Németország is. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány együttese ugyan csak három nappal a nyitányt követően kezdi meg szereplését, a németek nem bíznak semmit a véletlenre, és már most bejelentették, hogy hol lesz az együttes átmeneti szállása a torna idején. A szövetség választása a Karolina államban található Winston-Salem csodás kastélyára esett.

A német válogatott képviselői (balról a harmadik Julian Nagelsmann szövetségi kapitány) megtalálták a csapat megfelelő szállását a labdarúgó-vb idejére

Minden ott lesz helyben

A Bild részletesen utánanézett a szállásnak, melyet egy középkori várhoz hasonlított. A The Graylyn Estate szálloda épületét közel száz évvel ezelőtt építették, 85 egyedileg berendezett szobával büszkélkedhet, maga a komplexum pedig egy 55 hektáros birtokon terül el. Mindez jelenleg a helyi egyetem tulajdonában és üzemeltetésében van.

A német portál cikke szerint Julian Nagelsmann, valamint a két sportigazgató, Rudi Völler és Andreas Rettig a közelmúltban személyesen is meggyőződött a körülményekről. Minden helyben lesz, a válogatott ugyanis a világbajnokság alatt a mindössze néhány percre található Wake Forest Egyetem pályáján is edzeni fog.

Az edzők és a csapat szempontjából a legfontosabb a pályák közelsége. Három futballpályánk lesz itt nagyon-nagyon jó állapotban, ezek minden sportolási igényünket kielégítik, ráadásul gyalog vagy kerékpárral kevesebb mint tíz perc alatt elérhetőek. Az együttműködés a Wake Forest Egyetemmel egyedülálló, sok mindent már a helyszínen megtalálunk, és nem kell mindent Németországból hoznunk

– magyarázta Nagelsmann.

Így alakul a német válogatott programja a labdarúgó-vb-n

Németország az E csoportba kapott besorolást, ott rajta kívül Ecuador, Elefántcsontpart és Curacao szerepel majd. Utóbbi vb-újoncként éppen a német tizenegy ellen mutatkozhat majd be június 14-én. Ezt követően 20-án az elefántcsontpartiak, majd 25-én az ecuadoriak várnak a Nagelsmann-csapatra, amely a vb-rajt előtt, június 6-án még felkészülési mérkőzést vív az Amerikai Egyesült Államok együttesével.