Az FC Barcelona 3-0-ra nyert a sereghajtó Oviedo ellen a La Liga 21. fordulójának vasárnapi játéknapján. A meccs harmadik gólját Lamine Yamal szerezte, a Barca tinisztárja csodás mozdulattal talált be a kapuba.

A Barcelona az előző fordulóban kikapott a Real Sociedadtól, a spanyol bajnokság utolsó helyezettje ellen viszont magabiztos sikerrel javított. A meccs leglátványosabb jelenete Lamine Yamal nevéhez fűzödött, a 18 éves klasszis csodás gólt ollózott az Oviedo kapujába.

Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal scores his team's third goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Oviedo at Camp Nou Stadium in Barcelona on January 25, 2026. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Lamine Yamal varázslatos gólt szerzett
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Lamine Yamal ellopta a show-t

A Barcelona az első félidőben még nem talált be, a másodikban viszont három gólt szerzett. Az 52. percben egy letámadást követően Dani Olmo lőtte ki a jobb alsó sarkot, nem sokkal később pedig Raphinha csapott le egy röviden hazaadott labdára, majd átemelte a kapust.

A 73. percben aztán csodás pillanatot láthatott a Camp Nou Stadion közönsége: 

Olmo passzolt Yamalhoz, a Barca tinisztárja pedig zseniális félollós mozdulattal vágta a labdát a kapuba. 

A gól a linkre kattintva megtekinthető.

Az éllovas Barcelona magabiztosan begyűjtötte a három pontot, és 21 forduló elteltével egy ponttal előzi meg a második Real Madridot.

La Liga 21. forduló:

FC Barcelona-Oviedo 3-0 (0-0)

Atlético Madrid-Real Mallorca 3-0 (1-0)

