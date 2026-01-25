A Barcelona az előző fordulóban kikapott a Real Sociedadtól, a spanyol bajnokság utolsó helyezettje ellen viszont magabiztos sikerrel javított. A meccs leglátványosabb jelenete Lamine Yamal nevéhez fűzödött, a 18 éves klasszis csodás gólt ollózott az Oviedo kapujába.

Lamine Yamal varázslatos gólt szerzett

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Lamine Yamal ellopta a show-t

A Barcelona az első félidőben még nem talált be, a másodikban viszont három gólt szerzett. Az 52. percben egy letámadást követően Dani Olmo lőtte ki a jobb alsó sarkot, nem sokkal később pedig Raphinha csapott le egy röviden hazaadott labdára, majd átemelte a kapust.

A 73. percben aztán csodás pillanatot láthatott a Camp Nou Stadion közönsége:

Olmo passzolt Yamalhoz, a Barca tinisztárja pedig zseniális félollós mozdulattal vágta a labdát a kapuba.

A gól a linkre kattintva megtekinthető.

Lamine Yamal scores a scissor kick, another special moment for Barcelona 🤩 pic.twitter.com/cKiYHhzwzf — B/R Football (@brfootball) January 25, 2026

Az éllovas Barcelona magabiztosan begyűjtötte a három pontot, és 21 forduló elteltével egy ponttal előzi meg a második Real Madridot.

La Liga 21. forduló:

FC Barcelona-Oviedo 3-0 (0-0)

Atlético Madrid-Real Mallorca 3-0 (1-0)

