A Barcelona az előző fordulóban kikapott a Real Sociedadtól, a spanyol bajnokság utolsó helyezettje ellen viszont magabiztos sikerrel javított. A meccs leglátványosabb jelenete Lamine Yamal nevéhez fűzödött, a 18 éves klasszis csodás gólt ollózott az Oviedo kapujába.
Lamine Yamal ellopta a show-t
A Barcelona az első félidőben még nem talált be, a másodikban viszont három gólt szerzett. Az 52. percben egy letámadást követően Dani Olmo lőtte ki a jobb alsó sarkot, nem sokkal később pedig Raphinha csapott le egy röviden hazaadott labdára, majd átemelte a kapust.
A 73. percben aztán csodás pillanatot láthatott a Camp Nou Stadion közönsége:
Olmo passzolt Yamalhoz, a Barca tinisztárja pedig zseniális félollós mozdulattal vágta a labdát a kapuba.
A gól a linkre kattintva megtekinthető.
Az éllovas Barcelona magabiztosan begyűjtötte a három pontot, és 21 forduló elteltével egy ponttal előzi meg a második Real Madridot.
La Liga 21. forduló:
FC Barcelona-Oviedo 3-0 (0-0)
Atlético Madrid-Real Mallorca 3-0 (1-0)
