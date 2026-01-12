A Barcelona fordulatos mérkőzésen nyerte meg a Real Madrid elleni csúcsrangadót, a meccs hőse a két gólig jutó Raphinha lett. Hansi Flick együttese a Szuperkupa-győzelemmel megszerezte első trófeáját a 2025/2026-os idényben, a sikert a játékosok alaposan megünnepelték. Az öltözőben Lamine Yamal élőben jelentkezett be a közösségi oldalán, ám közben a mobiljával olyan jelenetet sikerült rögzítenie, ami miatt meg is szakította a felvételt.

Lamine Yamal élő bejelentkezése balul sült el

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Lamine Yamal levideózta a dohányzó Barcelona-kapust

A Barca 18 éves klasszisának az okostelefonjával sikerült rögzítenie, hogy a csapat cserekapusa, a lengyel Wojciech Szczesny dohányzik a háttérben. „Ezt nem kellene felvenni” – mondta a láttotakra reagálva Yamal, aki le is állította a videót, pechjére azonban a felvétel kikerült az internetre, hiszen a focista élőben jelentkezett be az Instagramon.

🗣️ "ESO NO SE PUEDE GRABAR"



A Lamine Yamal se le apareció Wojciech Szczęsny fumando mientras grababa un Live tras ganar la Supercopa al Real Madrid 😅 pic.twitter.com/iOfAbdsqe5 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 12, 2026

Yamalnak tehát sikerült akaratlanul is lebuktatnia a csapattársát, akiről egyébként küztudott, hogy régóta rabja a káros szenvedélynek, erről maga is nyilatkozott korábban.

Ami a dohányzást illeti, kérem, ne kövessenek engem, ne tegyék. Elvesztettem a harcot.

Amikor nagyon fiatal voltam, olyan szokást alakítottam ki, ami nagyon negatív számomra. Tudom, hogy ez így van, de ebben vesztettem. Szóval mindenkinek üzenem: ne tegye azt, amit én” – nyilatkozta tavaly áprilisban Szczesny.

Wojciech Szczesny már nem tud leszokni a dohányzásról

Fotó: Bruno de Carvalho/AFP

Szczesny viselkedése sportolóként nyilván nem mutat jó példát, azonban azért is kellemetlen, mert Szaúd-Arábiában a dohányzás szigorú korlátozások alá esik.

A közel-keleti ország kormánya betiltotta a nyilvános helyeken történő dohányzást, és kemény intézkedéseket vezetett be a dohánytermékek árusítására vonatkozóan is.

Kapcsolódó cikkek