Az RB Leipzig 35 éves futballistája – Gulácsi Péter és Willi Orbán jelenlegi klubtársa – nyilatkozatában világossá tette, miért hozta meg a nehéz döntést.
„Most teljes mértékben a családomra fogok koncentrálni. Nem zárom ki teljesen, hogy egyszer még visszatérek a pályára, de jelenleg ez teljesen irreálisnak tűnik, és sokkal több időt szeretnék a szeretteimmel tölteni” – fogalmazott Kevin Kampl.
Kampl hangsúlyozta:
jelenleg nem tud és nem is akar a profi futballra koncentrálni, ugyanakkor a jövőt nem zárja le teljesen maga előtt.
Az RB Leipzig és Kampl közös múltja
Kevin Kampl 2017-ben igazolt az RB Leipzighez, ahol az elmúlt években a csapat egyik meghatározó középpályása volt. A lipcsei klub színeiben 283 tétmérkőzésen lépett pályára, és részese volt a csapat legnagyobb sikereinek is, köztük két Német Kupa-győzelemnek.
Az Origo Sport korábban már beszámolt arról, hogy Kampl testvére halála miatt kihagyott egy mérkőzést, és akkor megrendítő szavakkal nyilatkozott a családját ért veszteségről.
„A válogatott szünetben találkoztunk Mallorcán. Azt terveztük, mit csinálunk majd, ha abbahagyom a focit. Megöleltük egymást, akkor még nem tudtam, hogy soha többé nem láthatom” – nyilatkozta októberben a Bildnek a 35 éves futballista.
Kampl akkor egy videót is megosztott a bátyjáról, így búcsúzott tőle a közösségi médiafelületein: „Drága bátyám.... Te voltál a legjobb barátom... A legjobb testvér, fiú, apa és nagybácsi, akit csak kívánhattam az életben!!! Szavakkal nem lehet elmondani, mennyire szeretlek! Köszönök mindent, nélküled soha nem lennék az az ember, aki ma vagyok.”
A tragédia 2025 októberében érte a játékost: a német sajtó beszámolói szerint Kampl idősebb testvére, Seki 51 évesen, váratlanul hunyt el. A halál pontos körülményeiről a család és a klub nem közölt részleteket, egyes német lapok azonban azt írták, hogy szívroham állhatott a háttérben, de ezt hivatalosan nem erősítették meg.
Szoboszlai is üzent neki
Szoboszlai Dominik – Kampl korábbi lipcsei csapattársa – Instagram-sztoriban üzent: egy Kamplot is ábrázoló lipcsei fotót osztott meg, amelyhez annyit írt: „@kevinkampl legend”, egy szív kíséretében.
