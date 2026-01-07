Lennart Karl vasárnap a Bayern egyik szurkolói ankétján, a „Burgsinn 1980” fanklubnál tett látogatás alkalmával őszinte vagy inkább felelőtlen kijelentést tett. Mint fogalmazott, a Bayern München „óriási klub”, és álom számára ott játszani, aztán váratlanul hozzátette: hosszabb távon a Real Madridban szeretne szerepelni.

Lennart Karl 17 évesen a Bayern München motorja lett Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

Gyors tűzoltás a Bayern vezetőitől

Az őszinte kijelentés sok müncheni szurkolónál kiverte a biztosítékot, hiszen ritka, hogy egy ennyire fiatal, saját nevelésűnek számító tehetség ilyen egyértelműen másik óriásklubról beszéljen.

A reakció nem is maradt el. Christoph Freund sportigazgató már a Salzburg ellen 5-0-ra megnyert felkészülési mérkőzés után igyekezett lehűteni a kedélyeket. Elmondása szerint Karl azonnal belátta, hogy szerencsétlenül fogalmazott, másnap bocsánatot kért, és hangsúlyozta: rendkívül jól érzi magát Münchenben. Freund emlékeztetett arra is, hogy a játékos gyerekként próbajátékon járt a Realnál, ezért dicsérte a madridiakat, nem pedig konkrét távozási szándékáról beszélt. Így is lehet értelmezni az elhangzottakat.

„Egy 17 éves hibázhat”

Max Eberl, az igazgatóság tagja szintén nyugodtan igyekezett kezelni az ügyet. Szerinte Lennart Karl maga jelezte, hogy félreérthetően fogalmazott, és hálás a Bayernnek mindazért, amit kapott. Eberl hangsúlyozta: a futballista teljesítménye és közérzete a legfontosabb, ezek pedig kifogástalanok. Úgy véli, egy 17 éves játékos belefér, hogy az eufóriában olyasmit mond, amit később megbán – ebből tanul, miközben már nem „egy ismeretlen Lenny”, hanem Németország-szerte ismert tehetség.

Maga Lennart Karl nem szólalt meg a félreérthető nyilatkozat óta. A Bayernnél talán úgy gondolják, jobban járnak, ha nélküle sikálják el a kínos ügyet.

Lennart Karl az ősszel robban be az elitbe

A 17 játékos szerepelt a Salzburg elleni felkészülési meccsen. A szünetben állt be, ő szerezte a bajorok negyedik gólját.

A 17 éves játékos az ősszel egyik pillanatról a Bayern kulcsjátékosává avanzsált. A legfontosabb eredményei: