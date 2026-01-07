Komoly hullámokat vetett Németországban a Bayern München egyik legnagyobb ígéretének őszinte – vagy inkább felelőtlen – mondata. Lennart Karl egy vasárnapi szurkolói ankéton, a „Burgsinn 1980” fanklubnál tett látogatásán arról beszélt, hogy hosszabb távon a Real Madridban szeretne futballozni. Bár hozzátette, hogy a Bayern „óriási klub”, és álom számára ott játszani, a kijelentés sok drukkernél kiverte a biztosítékot.

Lennart Karl és a Bayern München is elégedett lehet az új szerződéssel Fotó: SVEN HOPPE / DPA

A klub vezetőinek gyorsan reagálniuk kellett a kínos ügyre.

Megmagyarázták Lennart Karl szavait...

Christoph Freund sportigazgató hangsúlyozta, hogy Karl belátta: szerencsétlenül fogalmazott, másnap bocsánatot is kért, és nagyon jól érzi magát Münchenben. Max Eberl igazgatósági tag pedig emlékeztetett: „egy 17 éves hibázhat”, ráadásul Karl gyerekként járt próbajátékon Madridban, így inkább tiszteletből beszélt a spanyol óriásról, nem konkrét távozási szándékról.

A Bayern ajánlata: szerződéshosszabbítás és fizetésemelés

A történetnek azonban nem magyarázkodás, hanem egy határozott klubdöntés vethet véget. A Sport Bild információi szerint a Bayern München már dolgozik azon, hogy 2031-ig meghosszabbítsa Lennart Karl szerződését.

Az új megállapodás nemcsak hosszú távú bizalmat jelentene, hanem komoly anyagi elismerést is: a jelenlegi évi 1–2 millió eurós fizetés 5–7 millióra emelkedhet.

A bajor vezetés ezzel egyszerre jutalmazná Karl kirobbanó teljesítményét, és biztosítaná, hogy a klub egyik legnagyobb értéke hosszú évekre Münchenben maradjon. A Real Madrid-kérdés így egyelőre lekerülhet a napirendről.

A fiatal középpályás teljesítménye mindenesetre indokolja a kiemelt figyelmet. Az ősszel robbant be az elitbe, a Bundesligában 13 mérkőzésen háromszor talált be, a Bajnokok Ligájában pedig három meccsen négy gólt jegyzett. A Bayern most egyértelmű jelzést küld: Lennart Karl jövőjét Münchenben képzeli el.