Ilyenről sem gyakran hallani. A walesi harmadosztályban játszott mérkőzésen történt súlyos incidens után letartóztatták azt a 35 éves férfit, aki a felvételek tanúsága szerint ellenfelét arcon könyökölte a pályán. Az esetet a mérkőzés játékvezetője nem látta, de a felvétel az interneten gyorsan elterjedt.

Brutális könyökös miatt letartóztatták a focistát, Tom Taylort, akit a klubja azonnal felfüggesztett.

Letartóztatták Tom Taylort

A Porthmadog-Trearddur Bay Ardal North West League-ben rendezett összecsapáson a hazaiak egyik játékosa, Danny Brookwell lett a támadás áldozata. 

A videón jól látszik, ahogy a Trearddur Bay játékosa – akit később Tom Taylorként azonosítottak – egy rögzített szituációban váratlanul arcon találta az ellenfelét.  

A felvételt egy szurkoló rögzítette a partvonal mellől, majd megosztotta a közösségi médiában. A videó rövid idő alatt több százezer megtekintést ért el, és a kommentelők egyöntetűen elítélték a látottakat. Többen azonnali letartóztatást és életre szóló eltiltást követeltek a játékossal szemben.  

A Trearddur Bay FC közleményben reagált az esetre, megerősítve, hogy Tom Taylort azonnali hatállyal felfüggesztették. A klub Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: 

Semmilyen körülmények között nem toleráljuk játékosaink vagy munkatársaink jogellenes viselkedését.

A rendőrség szintén megerősítette, hogy egy 35 éves férfit letartóztattak testi sértés gyanújával. A hatóság közölte, hogy a férfi jelenleg őrizetben van, és a vizsgálat még folyamatban van. A rendőrség arra kérte a nyilvánosságot, hogy az ügy lezárásáig ne találgassanak a részletekről.  

A mérkőzés végül a Porthmadog 3–2-es győzelmével zárult, de a könyökös incidense árnyékot vetett a találkozóra. A második félidő egyébként is feszült hangulatban zajlott, sok kemény belépővel és hosszas játékmegszakításokkal, ami miatt 12 percet hosszabbított a játékvezető.

