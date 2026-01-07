Nos, a 38 éves argentin klasszis egy érdekes témákat érintő interjúban betekintést engedett rajongóinak a reflektorfénytől távol töltött életébe. Lionel Messi ugyanis egy újabb kimerítő, de ismét rendkívül sikeres szezon után élvezi megérdemelt téli pihenését. A korábbi Barcelona- és PSG-sztár most az Inter Miami csapatát segítette a klub első MLS-kupa győzelméhez, ráadásul a döntőben is brillírozott a világbajnok játékos.

Lionel Messi hálás interjúalany

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Lionel Messi is szokott alkoholt inni

Messi, aki ezt az alkalmat „gyönyörű és érzelmes” pillanatnak nevezte, kétségkívül kedvenc hideg italával ünnepelte a győzelmet, amelyről a héten elárulta, hogy meglehetősen különleges. A Luzu TV-nek adott interjújában így nyilatkozott: „Szeretem a bort, de ha simán nincs, akkor a szokásosat iszom: bort Sprite-tal. Így gyorsan hat, haha!” A szupersztár elmagyarázta, hogy ez a keverék ideális számára, különösen Miami tűző napján, mert segít neki ellazulni.

Messi hozzátette, hogy az egyedül töltött idő elengedhetetlen a mindennapi életében, mivel megpróbálja összeegyeztetni a reflektorfényt és az otthoni életét 37 éves feleségével, Antonellával, valamint három gyermekükkel, a 13 éves Thiagóval, a 10 éves Mateóval és a 8 éves Ciroval. „Kiba..ottul furcsa vagyok” – viccelődött. „Nagyon szeretek egyedül lenni. A három gyerekkel való otthoni zűrzavar, akik mindenhol rohangálnak, végül kimerít, ezért szeretek egy kis magányt is magamnak.”

Messi az argentin válogatottal készül a hatodik, és szinte biztosan utolsó világbajnokságára, amelyet idén nyáron rendeznek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Az ország címvédőként indul a tornán, miután Messi négy évvel ezelőtt Katarban a győzelemre vezette országa válogatottját.