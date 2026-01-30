Live
Arne Slot a Newcastle United elleni bajnoki előtt bejelentette, hogy Jeremie Frimpong sérülés miatt hetekig nem játszhat, ami tovább mélyíti a Liverpool jobbhátvéd-poszton kialakult válsághelyzetét. A holland vezetőedző a Liverpool bajnoki szerepléséről is beszélt, és hangsúlyozta: a hajrában már nincs helye hibának.

Arne Slot péntek reggel megtartotta sajtótájékoztatóját a Newcastle United elleni Premier League-meccs előtt, és bár a Liverpool a hét közepén 6–0-ra kiütötte a Qarabagot a Bajnokok Ligájában, a holland szakember nem kertelt: a bajnokságban nem lehet többször hibázni.

Arne Slot tudja, hogyan lehet a csúcsra jutni, hiszen az előző idényt megnyerte a Liverpoollal Fotó: PAUL ELLIS / AFP
Arne Slot tudja, hogyan lehet a csúcsra jutni, idén azonban már a top 4-be jutásnak is örülni tudna
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Arne Slot: „Túl sok hibát követtünk el”

Slot szerint a Liverpool saját magát hozta nehéz helyzetbe, s most a holland szakember egyértelmű üzenetet küldött: nem lehet többet hibázni.

„Túl sokat hibáztunk, túl sok gólt kaptunk az utolsó pillanatokban. Minél közelebb vagyunk a végéhez, annál inkább igaz: nincs több lehetőség hibázni.”

A cél továbbra is a top négy, és Slot szerint ezért minden találkozó élet-halál kérdés. 

Minden meccs kulcsfontosságú, de ahogy most állunk, különösen az. A top négybe akarunk kerülni, ez a célunk, ezért minden meccs döntő. A Newcastle ellen pedig mindig nagyon nehéz.

Frimpong kidőlt

A sajtótájékoztató egyik legfontosabb témája Jeremie Frimpong sérülése volt, aki a Qarabag elleni BL-meccs elején szenvedett húzódást. Slot megerősítette: a holland jobbhátvéd hosszabb időre kiesett.

„Szombaton biztosan nem lesz a csapatban. Néhány hétig nem számíthatunk rá, de szerencsére nem olyan rossz a helyzet, mint először gondoltuk. Ez legalább valami pozitívum egy olyan dologban, ami alapvetően nem pozitív.”

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) celebrates with Liverpool's Dutch defender #30 Jeremie Frimpong scoring his team's first goal during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Kerkez, Frimpong, Szoboszlai 
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

A védelmet így továbbra is komoly terhelés éri, de Slot jó hírt is közölt az egyik játékosárló: „Konaté pénteken már edz, és szombaton ott lesz a keretben.”

Joe Gomez visszatérésére viszont még várni kell: „Curtis bevethető, Joe még nem – de már nincs messze a visszatérése.”

A Liverpool hátsó sora hetek óta folyamatosan változik, és Slot elárulta, ez mennyire szembemegy az alapelveivel.

A tavalyi idényben is megmutattam, hogy amit igazán szeretek, az a folytonosság: ugyanazokkal a játékosokkal játszani, amennyire csak lehet. Mindig ezt csináltam. De most – mindenki számára nyilvánvaló okokból – erre nem volt lehetőségem, és néha meccs közben is cserélnem kell. Elmondhatom: ez messze nem ideális.

Mégsem panaszkodni akart, inkább a játékosait emelte ki: „Elfogadjuk a helyzetet, és megpróbáljuk kihozni belőle a legtöbbet. Ezért van akkora tiszteletem a játékosaim iránt: mindent beleadnak, amit csak tudnak. Ez nem mindig volt elég ahhoz, hogy elég meccset nyerjünk a Liverpoolnál, ez egyértelmű – de ez nem az erőfeszítés hiánya miatt volt.”

Szoboszlai újra jobbhátvéd lesz? Kevés rá az esély
Frimpong kiesése után jobbhátvéd-poszton krízishelyzet alakult ki a Liverpoolnál, ráadásul Arne Slot jelezte: Joe Gomez továbbra sem bevethető, csak „már nincs messze a visszatérése”, így a Newcastle ellen biztosan nem jelent megoldást. Slot arra utalt, hogy átmenetileg kényszermegoldással kell kezelni a jobb oldalt – Frimpong hiányában például Wataru Endót említette, aki ugyan nem klasszikus szélsőhátvéd, de „okos futásokkal” és támogatással próbálja pótolni a hiányzó mélységi mozgásokat. Ez Szoboszlai Dominik szerepére is hathat: mivel a jobb oldalon csökkenhet a természetes szélesség és a felzárkózó futások száma, a magyar középpályás gyakrabban kényszerülhet visszalépni és segíteni a jobb oldal összekapcsolását, miközben Slot nem utalt arra, hogy Szoboszlait ismét klasszikus jobbhátvédként használná.

Szalah liverpooli helyzete, megoldási variációk

Mohamed Szalah kapcsán Slot hangsúlyozta: a csapat feladata, hogy a támadót jó helyzetbe hozza, és ezt a csapattagok egyre jobban csinálják. „Nekünk kell őt jó helyzetekbe hozni, és ezt egyre többször meg is tesszük – vele és a többi támadóval is. Ha elégszer kerülünk ígéretes szituációkba, a játékosaink meg fogják tenni, amit kell.”

Liverpool's Egyptian forward #11 Mohamed Salah warms up prior the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)
A csapattársaktól jó passzokat, Mohamed Szalah-tól gólokat vár Slot
Fotó: Miguel Medina/AFP

Frimpong kiesése azonban a szélsőknek is megnehezítheti a dolgát: „A szélsőknek sokkal könnyebb, ha a hátvédjük folyamatosan érkezik a szélen, és támogatja őket futásokkal. Ha nincs mögötte a támogató futás, az ellenfél simán ráküld két embert a szélsőre, és onnan már sokkal nehezebb megverni őket. Láttam Endót is, hogy megpróbált belső futásokat és átfutásokat csinálni – de ő más típusú játékos. Nem olyan, mint Frimpong: nem fogja ugyanazzal a minőséggel egy az egyben megverni az emberét, viszont okos futásai vannak.”

Átigazolások? Slot poénnal ütötte el

A januári hajrában természetesen szóba kerültek az esetleges erősítések, de Slot nem akart belemenni a részletekbe.

„Ha úgy gondoljuk, hogy van olyan játékos, aki segíthet, és reális, hogy megszerezzük, akkor meglépjük. De ezek a beszélgetések nem ebben a szobában zajlanak.”

A végén pedig odaszúrt egy könnyed poént is:

Ha ebből azt akarjátok kiolvasni, hogy ez mennyire valószínű vagy mennyire nem… hát, lehet, hogy hétfő csendes nap lesz. Akarsz inkább golfozni?

Newcastle ellen jön el az igazság pillanata

A Liverpool szombat este a Newcastle-t fogadja az Anfielden, és Slot szerint a BL-öröm ideiglenes: a klubnál a győzelem sem elég, ha nincs folytatás.

„Mindig jobb nyerni, mint kikapni, ez segít. Jól is játszottunk, sok gólt szereztünk, továbbjutottunk – ez mind jó érzés. De ennél a klubnál egy győzelem soha nem elég. Ez a nagy kihívás.”

