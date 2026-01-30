Arne Slot péntek reggel megtartotta sajtótájékoztatóját a Newcastle United elleni Premier League-meccs előtt, és bár a Liverpool a hét közepén 6–0-ra kiütötte a Qarabagot a Bajnokok Ligájában, a holland szakember nem kertelt: a bajnokságban nem lehet többször hibázni.

Arne Slot tudja, hogyan lehet a csúcsra jutni, idén azonban már a top 4-be jutásnak is örülni tudna

Arne Slot: „Túl sok hibát követtünk el”

Slot szerint a Liverpool saját magát hozta nehéz helyzetbe, s most a holland szakember egyértelmű üzenetet küldött: nem lehet többet hibázni.

„Túl sokat hibáztunk, túl sok gólt kaptunk az utolsó pillanatokban. Minél közelebb vagyunk a végéhez, annál inkább igaz: nincs több lehetőség hibázni.”

A cél továbbra is a top négy, és Slot szerint ezért minden találkozó élet-halál kérdés.

Minden meccs kulcsfontosságú, de ahogy most állunk, különösen az. A top négybe akarunk kerülni, ez a célunk, ezért minden meccs döntő. A Newcastle ellen pedig mindig nagyon nehéz.

Frimpong kidőlt

A sajtótájékoztató egyik legfontosabb témája Jeremie Frimpong sérülése volt, aki a Qarabag elleni BL-meccs elején szenvedett húzódást. Slot megerősítette: a holland jobbhátvéd hosszabb időre kiesett.

„Szombaton biztosan nem lesz a csapatban. Néhány hétig nem számíthatunk rá, de szerencsére nem olyan rossz a helyzet, mint először gondoltuk. Ez legalább valami pozitívum egy olyan dologban, ami alapvetően nem pozitív.”

Kerkez, Frimpong, Szoboszlai

A védelmet így továbbra is komoly terhelés éri, de Slot jó hírt is közölt az egyik játékosárló: „Konaté pénteken már edz, és szombaton ott lesz a keretben.”

Joe Gomez visszatérésére viszont még várni kell: „Curtis bevethető, Joe még nem – de már nincs messze a visszatérése.”

A Liverpool hátsó sora hetek óta folyamatosan változik, és Slot elárulta, ez mennyire szembemegy az alapelveivel.

A tavalyi idényben is megmutattam, hogy amit igazán szeretek, az a folytonosság: ugyanazokkal a játékosokkal játszani, amennyire csak lehet. Mindig ezt csináltam. De most – mindenki számára nyilvánvaló okokból – erre nem volt lehetőségem, és néha meccs közben is cserélnem kell. Elmondhatom: ez messze nem ideális.

Mégsem panaszkodni akart, inkább a játékosait emelte ki: „Elfogadjuk a helyzetet, és megpróbáljuk kihozni belőle a legtöbbet. Ezért van akkora tiszteletem a játékosaim iránt: mindent beleadnak, amit csak tudnak. Ez nem mindig volt elég ahhoz, hogy elég meccset nyerjünk a Liverpoolnál, ez egyértelmű – de ez nem az erőfeszítés hiánya miatt volt.”

Szoboszlai újra jobbhátvéd lesz? Kevés rá az esély

Frimpong kiesése után jobbhátvéd-poszton krízishelyzet alakult ki a Liverpoolnál, ráadásul Arne Slot jelezte: Joe Gomez továbbra sem bevethető, csak „már nincs messze a visszatérése”, így a Newcastle ellen biztosan nem jelent megoldást. Slot arra utalt, hogy átmenetileg kényszermegoldással kell kezelni a jobb oldalt – Frimpong hiányában például Wataru Endót említette, aki ugyan nem klasszikus szélsőhátvéd, de „okos futásokkal” és támogatással próbálja pótolni a hiányzó mélységi mozgásokat. Ez Szoboszlai Dominik szerepére is hathat: mivel a jobb oldalon csökkenhet a természetes szélesség és a felzárkózó futások száma, a magyar középpályás gyakrabban kényszerülhet visszalépni és segíteni a jobb oldal összekapcsolását, miközben Slot nem utalt arra, hogy Szoboszlait ismét klasszikus jobbhátvédként használná.

Szalah liverpooli helyzete, megoldási variációk

Mohamed Szalah kapcsán Slot hangsúlyozta: a csapat feladata, hogy a támadót jó helyzetbe hozza, és ezt a csapattagok egyre jobban csinálják. „Nekünk kell őt jó helyzetekbe hozni, és ezt egyre többször meg is tesszük – vele és a többi támadóval is. Ha elégszer kerülünk ígéretes szituációkba, a játékosaink meg fogják tenni, amit kell.”