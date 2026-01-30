Arne Slot péntek reggel megtartotta sajtótájékoztatóját a Newcastle United elleni Premier League-meccs előtt, és bár a Liverpool a hét közepén 6–0-ra kiütötte a Qarabagot a Bajnokok Ligájában, a holland szakember nem kertelt: a bajnokságban nem lehet többször hibázni.
Arne Slot: „Túl sok hibát követtünk el”
Slot szerint a Liverpool saját magát hozta nehéz helyzetbe, s most a holland szakember egyértelmű üzenetet küldött: nem lehet többet hibázni.
„Túl sokat hibáztunk, túl sok gólt kaptunk az utolsó pillanatokban. Minél közelebb vagyunk a végéhez, annál inkább igaz: nincs több lehetőség hibázni.”
A cél továbbra is a top négy, és Slot szerint ezért minden találkozó élet-halál kérdés.
Minden meccs kulcsfontosságú, de ahogy most állunk, különösen az. A top négybe akarunk kerülni, ez a célunk, ezért minden meccs döntő. A Newcastle ellen pedig mindig nagyon nehéz.
Frimpong kidőlt
A sajtótájékoztató egyik legfontosabb témája Jeremie Frimpong sérülése volt, aki a Qarabag elleni BL-meccs elején szenvedett húzódást. Slot megerősítette: a holland jobbhátvéd hosszabb időre kiesett.
„Szombaton biztosan nem lesz a csapatban. Néhány hétig nem számíthatunk rá, de szerencsére nem olyan rossz a helyzet, mint először gondoltuk. Ez legalább valami pozitívum egy olyan dologban, ami alapvetően nem pozitív.”
A védelmet így továbbra is komoly terhelés éri, de Slot jó hírt is közölt az egyik játékosárló: „Konaté pénteken már edz, és szombaton ott lesz a keretben.”
Joe Gomez visszatérésére viszont még várni kell: „Curtis bevethető, Joe még nem – de már nincs messze a visszatérése.”
A Liverpool hátsó sora hetek óta folyamatosan változik, és Slot elárulta, ez mennyire szembemegy az alapelveivel.
A tavalyi idényben is megmutattam, hogy amit igazán szeretek, az a folytonosság: ugyanazokkal a játékosokkal játszani, amennyire csak lehet. Mindig ezt csináltam. De most – mindenki számára nyilvánvaló okokból – erre nem volt lehetőségem, és néha meccs közben is cserélnem kell. Elmondhatom: ez messze nem ideális.
Mégsem panaszkodni akart, inkább a játékosait emelte ki: „Elfogadjuk a helyzetet, és megpróbáljuk kihozni belőle a legtöbbet. Ezért van akkora tiszteletem a játékosaim iránt: mindent beleadnak, amit csak tudnak. Ez nem mindig volt elég ahhoz, hogy elég meccset nyerjünk a Liverpoolnál, ez egyértelmű – de ez nem az erőfeszítés hiánya miatt volt.”
Szoboszlai újra jobbhátvéd lesz? Kevés rá az esély
Frimpong kiesése után jobbhátvéd-poszton krízishelyzet alakult ki a Liverpoolnál, ráadásul Arne Slot jelezte: Joe Gomez továbbra sem bevethető, csak „már nincs messze a visszatérése”, így a Newcastle ellen biztosan nem jelent megoldást. Slot arra utalt, hogy átmenetileg kényszermegoldással kell kezelni a jobb oldalt – Frimpong hiányában például Wataru Endót említette, aki ugyan nem klasszikus szélsőhátvéd, de „okos futásokkal” és támogatással próbálja pótolni a hiányzó mélységi mozgásokat. Ez Szoboszlai Dominik szerepére is hathat: mivel a jobb oldalon csökkenhet a természetes szélesség és a felzárkózó futások száma, a magyar középpályás gyakrabban kényszerülhet visszalépni és segíteni a jobb oldal összekapcsolását, miközben Slot nem utalt arra, hogy Szoboszlait ismét klasszikus jobbhátvédként használná.
Szalah liverpooli helyzete, megoldási variációk
Mohamed Szalah kapcsán Slot hangsúlyozta: a csapat feladata, hogy a támadót jó helyzetbe hozza, és ezt a csapattagok egyre jobban csinálják. „Nekünk kell őt jó helyzetekbe hozni, és ezt egyre többször meg is tesszük – vele és a többi támadóval is. Ha elégszer kerülünk ígéretes szituációkba, a játékosaink meg fogják tenni, amit kell.”
Frimpong kiesése azonban a szélsőknek is megnehezítheti a dolgát: „A szélsőknek sokkal könnyebb, ha a hátvédjük folyamatosan érkezik a szélen, és támogatja őket futásokkal. Ha nincs mögötte a támogató futás, az ellenfél simán ráküld két embert a szélsőre, és onnan már sokkal nehezebb megverni őket. Láttam Endót is, hogy megpróbált belső futásokat és átfutásokat csinálni – de ő más típusú játékos. Nem olyan, mint Frimpong: nem fogja ugyanazzal a minőséggel egy az egyben megverni az emberét, viszont okos futásai vannak.”
Átigazolások? Slot poénnal ütötte el
A januári hajrában természetesen szóba kerültek az esetleges erősítések, de Slot nem akart belemenni a részletekbe.
„Ha úgy gondoljuk, hogy van olyan játékos, aki segíthet, és reális, hogy megszerezzük, akkor meglépjük. De ezek a beszélgetések nem ebben a szobában zajlanak.”
A végén pedig odaszúrt egy könnyed poént is:
Ha ebből azt akarjátok kiolvasni, hogy ez mennyire valószínű vagy mennyire nem… hát, lehet, hogy hétfő csendes nap lesz. Akarsz inkább golfozni?
Newcastle ellen jön el az igazság pillanata
A Liverpool szombat este a Newcastle-t fogadja az Anfielden, és Slot szerint a BL-öröm ideiglenes: a klubnál a győzelem sem elég, ha nincs folytatás.
„Mindig jobb nyerni, mint kikapni, ez segít. Jól is játszottunk, sok gólt szereztünk, továbbjutottunk – ez mind jó érzés. De ennél a klubnál egy győzelem soha nem elég. Ez a nagy kihívás.”
- Még több cikk