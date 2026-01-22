Annak ellenére, hogy a Liverpool múlt nyáron hatalmas összegeket költött a keret megerősítésére, a csapat jelenleg csupán a negyedik helyen áll a Premier League-ben – a címvédésről szőtt álmok pedig alighanem szertefoszlottak, mivel 14 pontos hátrányban van a listavezető Arsenallal szemben.

Szoboszlai Dominik vezérletével fontos meccset nyert a Liverpool a BL-ben

Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

A címvédő szeptember és november között komoly hullámvölgybe került, ugyanis 12 meccsből mindössze háromszor tudott nyerni. A csapat gyenge eredményei és teljesítménye miatt a támadások kereszttüzébe került Arne Slot, aki az előző szezonban még a klub 20. bajnoki címét ünnepelte. A Mohamed Szalah-val folytatott nyílt konfliktus aztán csak olaj volt a tűzre. Ekkor úgy tűnt, a holland edző a kirúgás szélén áll, de a Liverpool formája decemberben javulni kezdett, így felzárkózott a dobogó közelébe, de az új évben ismét elmaradtak a győzelmek. Ugyan másfél hónapja veretlen a Liverpool, de a PL-ben idén még nem nyert meccset, ugyanis sorozatban négy döntetlent ért el, legutóbb az újonc Burnley vitt el pontot az Anfieldről. A Bajnokok Ligájában viszont bebiztosította továbbjutását a csapat, miután Szoboszlai Dominik zseniális szabadrúgásgóljának is köszönhetően 3-0-ra legyőzte a francia Olympique Marseille-t.

Carragher védelmébe vette a Liverpool edzőjét

Az elmúlt hetekben Arne Slot jövője ismét bizonytalanná vált és újra felerősödött a liverpooli edzőváltás pletykája, olyannyira, hogy a brit sajtó szerint a Real Madridtól nemrég kirúgott Xabi Alonso veheti át a holland edző helyét a kispadon. A Marseille elleni győzelem után a csapat egykori védője, Jamie Carragher nyíltan védelmébe vette a Liverpool edzőjét, mondván a szurkolóktól kapott kritikák nagy része eltúlzott.

Arne Slot két tűz közé került, de a Liverpool legendái kiállnak mellette

Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

„A Liverpool szurkolói szeretnek túlzásba esni, a kritikák nagy része egyáltalán nem jogos. Olyan emberről beszélünk, aki hat hónappal ezelőtt bajnokságot nyert a csapattal. Kicsit frusztrált időszak ez most, de szerintem ehhez képest Slot nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott. Tavaly is ezt láthattuk, és most is.

Szerintem sokkal több tiszteletet érdemelne a Liverpool szurkolóitól, már csak azért is, amit az első szezonjában elért.

Tudjuk, hogy jelenleg nincs könnyű helyzetben, de meg kell adni neki a bizalmat és az időt, hogy a Liverpool visszatérhessen a helyes útra” – mondta Carragher.