Arne Slot munkásságát rengeteg kritika érte az elmúlt hónapokban. A francia Olympique Marseille otthonában aratott győzelem után a Liverpool korábbi játékosa, Jamie Carragher védelmébe vette a holland szakembert, mondván a Vörösök szurkolóinak több tisztelet kellene mutatniuk felé.

Annak ellenére, hogy a Liverpool múlt nyáron hatalmas összegeket költött a keret megerősítésére, a csapat jelenleg csupán a negyedik helyen áll a Premier League-ben – a címvédésről szőtt álmok pedig alighanem szertefoszlottak, mivel 14 pontos hátrányban van a listavezető Arsenallal szemben.

MARSEILLE, FRANCE - JANUARY 21: Dominik Szoboszlai of Liverpool celebrates after a goal during the UEFA Champions League week 7 football match between Olympique Marseille and Liverpool at Stade Velodrome in Marseille, France, on January 21, 2026. Mustafa Yalcin / Anadolu (Photo by MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP)
Szoboszlai Dominik vezérletével fontos meccset nyert a Liverpool a BL-ben
Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

A címvédő szeptember és november között komoly hullámvölgybe került, ugyanis 12 meccsből mindössze háromszor tudott nyerni. A csapat gyenge eredményei és teljesítménye miatt a támadások kereszttüzébe került Arne Slot, aki az előző szezonban még a klub 20. bajnoki címét ünnepelte. A Mohamed Szalah-val folytatott nyílt konfliktus aztán csak olaj volt a tűzre. Ekkor úgy tűnt, a holland edző a kirúgás szélén áll, de a Liverpool formája decemberben javulni kezdett, így felzárkózott a dobogó közelébe, de az új évben ismét elmaradtak a győzelmek. Ugyan másfél hónapja veretlen a Liverpool, de a PL-ben idén még nem nyert meccset, ugyanis sorozatban négy döntetlent ért el, legutóbb az újonc Burnley vitt el pontot az Anfieldről. A Bajnokok Ligájában viszont bebiztosította továbbjutását a csapat, miután Szoboszlai Dominik zseniális szabadrúgásgóljának is köszönhetően 3-0-ra legyőzte a francia Olympique Marseille-t.

Carragher védelmébe vette a Liverpool edzőjét

Az elmúlt hetekben Arne Slot jövője ismét bizonytalanná vált és újra felerősödött a liverpooli edzőváltás pletykája, olyannyira, hogy a brit sajtó szerint a Real Madridtól nemrég kirúgott Xabi Alonso veheti át a holland edző helyét a kispadon. A Marseille elleni győzelem után a csapat egykori védője, Jamie Carragher nyíltan védelmébe vette a Liverpool edzőjét, mondván a szurkolóktól kapott kritikák nagy része eltúlzott. 

Arne Slot két tűz közé került, de a Liverpool legendái kiállnak mellette
Arne Slot két tűz közé került, de a Liverpool legendái kiállnak mellette
Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

„A Liverpool szurkolói szeretnek túlzásba esni, a kritikák nagy része egyáltalán nem jogos. Olyan emberről beszélünk, aki hat hónappal ezelőtt bajnokságot nyert a csapattal. Kicsit frusztrált időszak ez most, de szerintem ehhez képest Slot nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott. Tavaly is ezt láthattuk, és most is. 

Szerintem sokkal több tiszteletet érdemelne a Liverpool szurkolóitól, már csak azért is, amit az első szezonjában elért.

Tudjuk, hogy jelenleg nincs könnyű helyzetben, de meg kell adni neki a bizalmat és az időt, hogy a Liverpool visszatérhessen a helyes útra” mondta Carragher.

Az egykori angol válogatott védő, aki korábban Szoboszlai Dominik fő kritikusa volt, elmondta, hogy megérti a szurkolók frusztrációját.

„Amikor egy csapat 12 meccsből kilencet elveszít sorozatban, az nem elfogadható. Meg kellett állítania a rossz szériát. Slot ezt megtette, mégis beszédtémát szolgáltat továbbra is. Ez rendben van négy-öt meccsen keresztül, de nem a Liverpoolnál. Amiről ő beszél, az nem az az a Liverpool, amit mi látni akarunk. Úgy érzem, hogy a szezon második felében változtatni kell” – jelentette ki Carragher.

A Liverpool egykori csapatkapitánya, Steven Gerrard – aki Szoboszlai Dominiket is ellátta egy fontos tanáccsal – a Marseille elleni meccs után Slotot méltatta. Gerrard szerint a holland tréner megmutatta, hogy nyomás alatt is képes teljesíteni.

„Nagyon örülök neki. Nem lehet könnyű ilyen nyomás alatt dolgozni. A taktikája ma este tökéletes volt. Sok dicséretet és elismerést érdemel” – nyilatkozta Gerrard a meccs után a TNT Sportsnak.

