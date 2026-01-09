Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végig a pályán volt a Liverpoolban, amely egyedüli csapatként Európában megúszta kapott gól nélkül az Arsenal elleni mérkőzést, ráadásul már másodszor az idényben. A többek között Alexander Isakot, Hugo Ekitikét és Mohamed Szalahot nélkülöző Vörösök bravúros ponttal távoztak az Emiratesből, és bár a védekezés jó működött a vendégeknél, ugyanez a támadójátékról már közel sem volt elmondható.

Lenullázták a Liverpoolt

A második félidőt kontrolláló Liverpoollal 2010 márciusa, a Wigan otthonában 1-0-ra elveszített bajnoki óta először fordult elő, hogy egy teljes Premier Leaue-mérkőzésen nem tudta eltalálni az ellenfele kapuját – azóta éppen ezt volt a 600. összecsapása a liverpooli együttesnek. Szoboszlaiék nyolcszor próbálkoztak lövéssel – az Arsenal kilenc kísérletből négyszer talált kaput –, Rayának azonban egyszer sem kellett közbeavatkoznia, noha a később megsérülő Conor Bradley révén a lécet eltalálták a vendégek.

A Liverpool ezzel a döntetlennel a tabella negyedik helyéről várhatja a folytatást. Arne Slot együttese legközelebb jövő hétfőn lép pályára a harmadosztályú Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzésen.