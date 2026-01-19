Live
Egressy Mátyás gimnáziuma felhúzta a fekete zászlót

Olvasta?

Zelenszkij akkora maflást kapott, hogy a fal adta a másikat

Pécsi Árminék hetet rúgtak, nullát kaptak. A Liverpool U21-es csapata ugyanis parádés játékkal 7–0-ra kiütötte az Arsenalt a Premier League 2-ben, az AXA Training Centre-ben.

A Liverpool villámrajtot mutatott be. A hazaiak már az első percekben ráijesztettek a londoniakra: a 6. percben már két góllal vezettek, a szünetre pedig 4–0-ra elléptek.

Pécsi Ármin (középen) hármat védett, és clean sheet-et mutatott be a Liverpool kapujában az Arsenal U21-esei ellen Fotó: OLI SCARFF / AFP
Pécsi Ármin (középen) hármat védett, és clean sheet-et mutatott be a Liverpool kapujában az Arsenal U21-esei ellen
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Liverpool gyorsan lerendezte a nagy riválist

A második félidőben sem lassított a Liverpool, újabb három találattal zárta le az összecsapást, így végül hét gólig jutott. A gólszerzők között Kieran Morrison mesterhármasa vitte a prímet, a végeredményt egy tizenegyes állította be.

A kiütéses siker mellett magyar szempontból is volt fontos momentuma a találkozónak: Pécsi Ármin végig védett, és bár a meccs képe alapján nem ő volt a legfoglalkoztatottabb ember, három védést így is bemutatott, és nullára hozta a mérkőzést.

