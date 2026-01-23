Az utóbbi hetekben a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool egyre jobb formába lendült. A angol bajnok két hónapja veretlen a Premier League-ben, de lassan a bajnokság kétharmadához érve a kijelenthető a címvédésre aligha maradt reális esélye.
A Liverpool edzője Szoboszlait dicsérte
Arne Slot csapata jelenleg negyedik helyen áll a tabellán, de a 2026-os naptári évben még nyeretlen az angol labdarúgó-bajnokságban, miután sorozatban négyszer is döntetlent ért el, így a hátránya már 14 pont a listavezető Arsenal mögött.
A Liverpool szombaton Kerkez Milos korábbi csapatához, a Bournemouth-hoz látogat, amely kedden jelentette be, hogy leigazolta a Ferencvárostól a kilencszeres magyar válogatott középpályást, Tóth Alexet. A „cseresznyések” ugyanakkor a télen elveszítették egyik legnagyobb sztárjukat, a ghánai válogatott Antoine Semenyót, akit klubrekordhoz közeli (62-65 millió font körüli) összegért engedte el a Manchester Cityhez.
A hétközi Olympique Marseille elleni 3-0-s sikerben Szoboszlai Dominik főszerepet vállalt, zseniális szabadrúgásgólja - amely sokak szerint a korábbi brazil világklasszist, Ronaldinhót idézte - után a meccs legjobbjának is megválasztották. A pénteki sajtótájékoztatón Arne Slot a 25 éves magyar középpályást dicsérte, aki szerinte a tavalyi idényhez képest is rengeteget fejlődött.
A Bournemouth elleni pénteki sajtótájékoztatón a Liverpool edzője, Arne Slot a magyar válogatott csapatkapitányát méltatta.
„Dominik elképesztő szezont fut. A legutóbbi két meccsen kétszer is olyan történt vele, ami nem jellemző rá. Előfordul, hogy kimarad egy büntető, a Barnsley elleni hibáját pedig ő is elismerte. A Marseille ellen okos gólt lőtt, az edzői stáb egyik tagjának apró hozzájárulásával. Megmutatta, hogy labdával és anélkül is fontos játékos a számunkra. Volt egy nagyszerű passza is, amit Hugónak adott, de a kapufa megakadályozta a gólpasszban.
Ha vezér akarsz lenni, mindig példát kell mutatnod. Szoboszlai folyamatosan ezt teszi, amikor nincs nála a labda, akkor is hihetetlen akarással támad és alakítja ki a helyzeteket. Ebben a szezonban sokat fejlődött a labdával való játéka, persze már tavaly is nagyon tetszett az, amit csinált. Most viszont még magabiztosabb és jobban kiveszi a részét a helyzetkidolgozásban és a gólszerzésben”
– méltatta a magyar válogatott csapatkapitányát a holland tréner.
Arne Slot szerint Kerkez még jobb lehet
Magyar szempontból mindezek mellett ugyancsak üdvözítő, hogy Kerkez Milos egyre inkább felveszi a ritmust a Liverpoolban, és már nemcsak megkapja a lehetőséget kezdőként Arne Slot vezetőedzőtől, hanem él is vele, s mind a támadójátékban, mind pedig a védekezésben remek teljesítményt nyújtva segíti a Vörösöket.
Ahogy a legtöbb igazolásunknál, úgy Milosnál is látható a fejlődés. Nem hiszem, hogy Milos korábban sokszor játszott volna folyamatosan hetente kétszer, de úgy gondolom, ettől csak egyre erősebbé és erősebbé fog válni. Marseille-ben nagyon jól teljesített és egyre jobb lesz. Korábban a Sky Sportsnak is elmondtam, hogy ha megnézzük az új igazolásink életkorát, akkor nem csak szezon második felére, hanem a következő szezonban, és az azt követő szezonban is egyre jobbak lesznek. Fiatal játékosokról van szó, akik előtt hatalmas lehetőség van a fejlődésre” – jelentette ki Arne Slot.
A Liverpool védekezésének javulnia kell
Slot elmondta, az érkezők és a távozók ellenére a Bournemouth nem változott szerkezetileg túlságosan sokat, ennek ellenére nehéz meccsre számít a jelenleg 11. helyen álló csapat ellen.
„A Bournemouth az egyik legintenzívebb csapat a bajnokságban. A futást illető statisztikákban élén állnak. Különösen idegenben fel kell pörögni ellenük. Mi vagyunk az egyetlen csapat a BL-ben, amely csak két nap pihenőt kapott ezen a héten, bár a szezonban nem először. Azonban eddig is megmutattuk, hogy képesek vagyunk így is nyerni” – panaszkodott Slot, aki szerint a szzeon hátralévő részében kulcsfontosságú, hogy javuljon a csapat védekezése.
„13 meccs óta veretlenek vagyunk, a Brighton ellen kaptunk egy gólt, de ez is azt mutatja, hogy összessgében nem sok helyzetet engedünk az ellenfélnek. A Marseille-nek sem volt sok, talán két-három, de ez nem mehet mindig így, az egyetlen esélyünk, ha gólokat szerzünk. Hugo kapufája után Alinak (Alison Becker) volt néhány védése, szerencsénk volt, hogy kihagyták ziccerüket. Tudjuk, hogy a miénk a világ egyik legjobb kapusa, de azt is, hogy nem fogunk tudni úgy meccseket nyerni, ha az ellenfél a kevés helyzetét is gólra tuja váltani ellenünk” – jelentette ki.
Slot elmondta, a téli átigazolási időszakban nem várható nagy mozgolódás a csapaton belül, de elismerte, nem zárkóznak el attól, hogy megerősítsék a keretet.
- Kapcsolódó cikkek: