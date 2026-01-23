Az utóbbi hetekben a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool egyre jobb formába lendült. A angol bajnok két hónapja veretlen a Premier League-ben, de lassan a bajnokság kétharmadához érve a kijelenthető a címvédésre aligha maradt reális esélye.

Arne Slot szerint nehéz meccs vár Bournemouth-ban a Liverpoolra

Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

A Liverpool edzője Szoboszlait dicsérte

Arne Slot csapata jelenleg negyedik helyen áll a tabellán, de a 2026-os naptári évben még nyeretlen az angol labdarúgó-bajnokságban, miután sorozatban négyszer is döntetlent ért el, így a hátránya már 14 pont a listavezető Arsenal mögött.

A Liverpool szombaton Kerkez Milos korábbi csapatához, a Bournemouth-hoz látogat, amely kedden jelentette be, hogy leigazolta a Ferencvárostól a kilencszeres magyar válogatott középpályást, Tóth Alexet. A „cseresznyések” ugyanakkor a télen elveszítették egyik legnagyobb sztárjukat, a ghánai válogatott Antoine Semenyót, akit klubrekordhoz közeli (62-65 millió font körüli) összegért engedte el a Manchester Cityhez.

A hétközi Olympique Marseille elleni 3-0-s sikerben Szoboszlai Dominik főszerepet vállalt, zseniális szabadrúgásgólja - amely sokak szerint a korábbi brazil világklasszist, Ronaldinhót idézte - után a meccs legjobbjának is megválasztották. A pénteki sajtótájékoztatón Arne Slot a 25 éves magyar középpályást dicsérte, aki szerinte a tavalyi idényhez képest is rengeteget fejlődött.

Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a Marseille elleni gólöröm alatt sem feledkezett meg feleségéről, Buzsik Borkáról

Fotó: AFP/Anadolu/Mustafa Yalcin

A Bournemouth elleni pénteki sajtótájékoztatón a Liverpool edzője, Arne Slot a magyar válogatott csapatkapitányát méltatta.

„Dominik elképesztő szezont fut. A legutóbbi két meccsen kétszer is olyan történt vele, ami nem jellemző rá. Előfordul, hogy kimarad egy büntető, a Barnsley elleni hibáját pedig ő is elismerte. A Marseille ellen okos gólt lőtt, az edzői stáb egyik tagjának apró hozzájárulásával. Megmutatta, hogy labdával és anélkül is fontos játékos a számunkra. Volt egy nagyszerű passza is, amit Hugónak adott, de a kapufa megakadályozta a gólpasszban.

Ha vezér akarsz lenni, mindig példát kell mutatnod. Szoboszlai folyamatosan ezt teszi, amikor nincs nála a labda, akkor is hihetetlen akarással támad és alakítja ki a helyzeteket. Ebben a szezonban sokat fejlődött a labdával való játéka, persze már tavaly is nagyon tetszett az, amit csinált. Most viszont még magabiztosabb és jobban kiveszi a részét a helyzetkidolgozásban és a gólszerzésben”

– méltatta a magyar válogatott csapatkapitányát a holland tréner.