A Premier League 23. fordulójának szombati záró mérkőzésén a címvédő Liverpool a 17. helyen álló, de hazai pályán kimondottan veszélyes Bournemouth otthonába látogat. A Liverpool kezdőjében a már megszokott módon két magyar játékost találunk, míg a hazai csapatban egyelőre várni kell Tóth Alex bemutatkozására.

Egyelőre várni kell a történelmi pillanatra, hogy egy Premier League-mérkőzésen három magyar futballista legyen a pályán a kezdő sípszó pillanatában. Erre az idei bajnokságban a 18.30-kor kezdődő Bournemouth–Liverpool találkozón lett volna lehetőség.

MARSEILLE, FRANCE - JANUARY 21: Players of Liverpool pose for a photo ahead of the UEFA Champions League week 7 football match between Marseille and Liverpool at Stade Velodrome in Marseille, France, on January 21, 2026. Mustafa Yalcin / Anadolu (Photo by MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP)
A Liverpool kezdőjében a BL-hez hasonlóan ezúttal is ott lesz mindkét magyar játékos
Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

A Liverpool magyaros kezdője

A vendégek edzője, Arne Slot nem sokat variált a Marseille-ben fontos 3 Bajnokok Ligája-pontot gyűjtő együttesen, amelyben ezúttal is ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.

A Bournemouth edzője, Andoni Iraola viszont nem dobta rögtön a mélyvízbe Tóth Alexet. A Ferencvárostól magyar átigazolási rekordot jelentő összegért megvett középpályás a kispadon kezdi a mérkőzést.

 

