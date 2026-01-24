A Premier League 23. fordulójának szombati záró mérkőzésén a címvédő Liverpool a 17. helyen álló, de hazai pályán kimondottan veszélyes Bournemouth otthonába látogat. A Liverpool kezdőjében a már megszokott módon két magyar játékost találunk, míg a hazai csapatban egyelőre várni kell Tóth Alex bemutatkozására.
Egyelőre várni kell a történelmi pillanatra, hogy egy Premier League-mérkőzésen három magyar futballista legyen a pályán a kezdő sípszó pillanatában. Erre az idei bajnokságban a 18.30-kor kezdődő Bournemouth–Liverpool találkozón lett volna lehetőség.
A Liverpool magyaros kezdője
A vendégek edzője, Arne Slot nem sokat variált a Marseille-ben fontos 3 Bajnokok Ligája-pontot gyűjtő együttesen, amelyben ezúttal is ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.
A Bournemouth edzője, Andoni Iraola viszont nem dobta rögtön a mélyvízbe Tóth Alexet. A Ferencvárostól magyar átigazolási rekordot jelentő összegért megvett középpályás a kispadon kezdi a mérkőzést.
