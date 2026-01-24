Egyelőre várni kell a történelmi pillanatra, hogy egy Premier League-mérkőzésen három magyar futballista legyen a pályán a kezdő sípszó pillanatában. Erre az idei bajnokságban a 18.30-kor kezdődő Bournemouth–Liverpool találkozón lett volna lehetőség.

A Liverpool kezdőjében a BL-hez hasonlóan ezúttal is ott lesz mindkét magyar játékos

Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

A Liverpool magyaros kezdője

A vendégek edzője, Arne Slot nem sokat variált a Marseille-ben fontos 3 Bajnokok Ligája-pontot gyűjtő együttesen, amelyben ezúttal is ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.

Team news in IN 💪 #BOULIV — Liverpool FC (@LFC) January 24, 2026

A Bournemouth edzője, Andoni Iraola viszont nem dobta rögtön a mélyvízbe Tóth Alexet. A Ferencvárostól magyar átigazolási rekordot jelentő összegért megvett középpályás a kispadon kezdi a mérkőzést.