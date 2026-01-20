Az Origón is beszámoltunk arról kedden, hogy magyar átigazolási rekordot döntve, sajtóhírek szerint mintegy 15 millió euróért Tóth Alex eligazolt a Ferencvárosi TC csapatától a Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth együtteséhez. A válogatott középpályás egy nehéz helyzetben lévő klubhoz igazolt: a bajnokságban csak a 15. helyen áll, ráadásul szombaton a Liverpoollal csap össze hazai pályán.

A Bournemouth-Liverpool bajnoki igazi magyaros találkozó lehet

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Bournemouth-Liverpool meccsen találkozhatnak a magyarok

A hazaiak akár már szombaton késő délután be is vethetik a friss igazolást, aki válogatottbeli csapattársaival, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal (aki ráadásul korábbi Bournemouth-futballista) nézhet farkasszemet a pályán, sőt, bár kicsi rá az esély, de ha úgy hozná a sors, a kapusposzton szereplő Pécsi Árminba is belefuthat Tóth Alex. Az mondjuk már most biztos, hogy nagyon sok hazai szurkoló fogja majd ezt a Premier League-meccset nézni a magyar érintettsége miatt.