A szombati találkozón a Liverpool rendkívül dominánsan futballozott a Burnley elleni. A bajnoki címvédő annyi helyzetet alakított ki, hogy még Szoboszlai Dominik kihagyott tizenegyesének is bele kellett volna férnie.

Szoboszlai Dominik először hibázott 11-est a Liverpoolban

Fotó: Oli Scarff/AFP

A vezetés megszerzése után a Liverpoolnak több lehetősége is lett volna a mérkőzés eldöntésére, azonban a bajnokcsapat játékosai elpuskázták a helyzeteiket, a Burnley pedig az egyetlen kaput eltaláló lövéséből egyenlíteni tudott, és végül elrabolt egy pontot.

A Liverpool kapitánya ellenséges légkörben bizonyítana

A találkozó után Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya elmondta, az zavarja leginkább, hogy a Burnley elleni meccsen egy óra játékot követően pontatlanná vált a csapata.

Azért játszol meccseket, hogy megnyerd őket, ez különösen igaz hazai pályán. Minden tiszteletem Burnleyé, de rengeteg helyzetünk volt. Most nagyon csalódott vagyok, de nem maradhatunk azok. Ezen változtatnunk kell, a következő lehetőség pedig három napon belül jön”

– mondta a 34 éves holland védő.

Van Dijk rendkívül csalódott volt, de Szoboszlait nem hibáztatta

Fotó: Peter Powell/AFP

„Felelősséggel tartozom a szurkolóinknak, a világ összes Liverpool-szurkolójának, akik támogatnak minket. Nekem is a lehető legjobb formámat kell hoznom, ezért regenerálódnom kell, és mentálisan is készen kell állnom. Egész pályafutásom során ezt tettem, de különösen a liverpooli karrierem alatt. A következő meccsre koncentrálunk, és megpróbálunk jobbak lenni” – folytatta Van Dijk, aki beszélt a Burnley elleni mérkőzés problémáiról is.

Bosszant, hogy a hatvanadik perc után pontatlanokká váltunk. Nem ez az első alkalom, így ezzel foglalkoznunk kell. Már beszéltünk róla, de úgy tűnik, újra elő kell vennünk, ezért a hétfő kulcsfontosságú lesz ebből a szempontból, mert szerdán egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk idegenben. Nemcsak a tét és a hangulat miatt, hanem azért is, mert egy Roberto De Zerbi által irányított csapat ellen játszunk, amely rendkívül megnehezíti az ellenfelek dolgát”

– utalt a holland védő az Olympique Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre.

Virgil van Dijk rendkívül frusztrált volt a Burnley elleni meccs után

Fotó: Oli Scarff/AFP

A Liverpoolnak egy pontra van szüksége ahhoz, hogy biztosítsa a helyét a Bajnokok Ligája rájátszásában. Azonban az angol bajnok a nyolcaddöntős szereplést is elérheti, jelenleg ugyanis csak a rosszabb gólkülönbségük miatt nincsenek automatikus továbbjutást érő helyen.

Nagyon nehéz mérkőzésre számítok idegenben. Még két csoportmeccsünk van hátra, és szeretnénk elkerülni a rájátszást. Ha mégis így alakul, akkor természetesen megoldjuk, de jó esélyünk van arra, hogy ezt elkerüljük. Ehhez viszont szerdán újra több mint 95 percen keresztül maximálisan készen kell állnunk a legnagyobb színpadon, ellenséges légkörben. Erre kell most felkészülnünk”

– fogalmazott a Liverpool csapatkapitánya.