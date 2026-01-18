Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Donald Trump nagyon begurult, nekimegy a világ egyik legnagyobb bankjának

Eltűnés

Bedrogozhatták és kirabolták? Megrázó részletek derültek ki az eltűnt budapesti fiú ügyében

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League 22. fordulójában a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 1-1-es döntetlent játszott az Anfielden a biztos kiesőnek tűnő Burnley ellen. A Liverpool ugyan tíz meccs óta veretlen a Premier League-ben, a legutóbbi négy találkozóját azonban egyaránt döntetlenre hozta. A szombat esti találkozó után Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya elmondta, az zavarta leginkább, hogy egy óra játékot követően pontatlanná vált a csapata.

A szombati találkozón a Liverpool rendkívül dominánsan futballozott a Burnley elleni. A bajnoki címvédő annyi helyzetet alakított ki, hogy még Szoboszlai Dominik kihagyott tizenegyesének is bele kellett volna férnie.

Szoboszlai Dominik először hibázott 11-est a Liverpoolban
Szoboszlai Dominik először hibázott 11-est a Liverpoolban
Fotó: Oli Scarff/AFP

A vezetés megszerzése után a Liverpoolnak több lehetősége is lett volna a mérkőzés eldöntésére, azonban a bajnokcsapat játékosai elpuskázták a helyzeteiket, a Burnley pedig az egyetlen kaput eltaláló lövéséből egyenlíteni tudott, és végül elrabolt egy pontot. 

A Liverpool kapitánya ellenséges légkörben bizonyítana

A találkozó után Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya elmondta, az zavarja leginkább, hogy a Burnley elleni meccsen egy óra játékot követően pontatlanná vált a csapata. 

Azért játszol meccseket, hogy megnyerd őket, ez különösen igaz hazai pályán. Minden tiszteletem Burnleyé, de rengeteg helyzetünk volt. Most nagyon csalódott vagyok, de nem maradhatunk azok. Ezen változtatnunk kell, a következő lehetőség pedig három napon belül jön” 

mondta a 34 éves holland védő. 

Szoboszlai Dominik bődületesen nagy gólt lőtt
Van Dijk rendkívül csalódott volt, de Szoboszlait nem hibáztatta
Fotó: Peter Powell/AFP

„Felelősséggel tartozom a szurkolóinknak, a világ összes Liverpool-szurkolójának, akik támogatnak minket. Nekem is a lehető legjobb formámat kell hoznom, ezért regenerálódnom kell, és mentálisan is készen kell állnom. Egész pályafutásom során ezt tettem, de különösen a liverpooli karrierem alatt. A következő meccsre koncentrálunk, és megpróbálunk jobbak lenni” – folytatta Van Dijk, aki beszélt a Burnley elleni mérkőzés problémáiról is. 

Bosszant, hogy a hatvanadik perc után pontatlanokká váltunk. Nem ez az első alkalom, így ezzel foglalkoznunk kell. Már beszéltünk róla, de úgy tűnik, újra elő kell vennünk, ezért a hétfő kulcsfontosságú lesz ebből a szempontból, mert szerdán egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk idegenben. Nemcsak a tét és a hangulat miatt, hanem azért is, mert egy Roberto De Zerbi által irányított csapat ellen játszunk, amely rendkívül megnehezíti az ellenfelek dolgát” 

– utalt a holland védő az Olympique Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre. 

Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk reacts during the English Premier League football match between Liverpool and Burnley at Anfield in Liverpool, north west England on January 17, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Virgil van Dijk rendkívül frusztrált volt a Burnley elleni meccs után
Fotó: Oli Scarff/AFP

A Liverpoolnak egy pontra van szüksége ahhoz, hogy biztosítsa a helyét a Bajnokok Ligája rájátszásában. Azonban az angol bajnok a nyolcaddöntős szereplést is elérheti, jelenleg ugyanis csak a rosszabb gólkülönbségük miatt nincsenek automatikus továbbjutást érő helyen. 

Nagyon nehéz mérkőzésre számítok idegenben. Még két csoportmeccsünk van hátra, és szeretnénk elkerülni a rájátszást. Ha mégis így alakul, akkor természetesen megoldjuk, de jó esélyünk van arra, hogy ezt elkerüljük. Ehhez viszont szerdán újra több mint 95 percen keresztül maximálisan készen kell állnunk a legnagyobb színpadon, ellenséges légkörben. Erre kell most felkészülnünk” 

– fogalmazott a Liverpool csapatkapitánya. 

  • kapcsolódó cikkek:
Szoboszlai megszólalt a kihagyott büntetőjét és a korábbi súlyos hibáját követően – videó
Szoboszlai nem tudta kiheverni a hibáját, Kerkez megérkezett Liverpoolba
Szoboszlai edzője frusztráltan nyilatkozott az újabb kudarc után
Megint a kapufa: Szoboszlai 1511 nap után hibázott tizenegyest
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!