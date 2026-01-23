A Liverpool védője, Ibrahima Konaté szomorú hírt osztott meg: elhunyt édesapja, Hamady. Konaté kihagyta a Liverpool szerdai, Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzését, a klub pedig megerősítette, hogy Franciaországban maradt, ahol családi ügyet intézett. A védő az Instagram-oldalán osztotta meg édesapja halálhírét, és azt is közölte, hogy Hamady temetésére pénteken kerül sor, a következő szavakkal kísérve a bejegyzést: „Istentől jöttünk, és hozzá térünk vissza.”

A Liverpool védője, Ibrahima Konaté családi gyázs miatt nem játszott Marseille-ben

Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

A Liverpool focistája kedden már nem edzett a csapattal

Konaté kedden délután nem vett részt a Liverpool nyilvános edzésén Kirkbyben, majd nem sokkal később a klub hivatalosan is bejelentette, hogy nem utazik el a csapattal Marseille-be.

A klub nem részletezte Konaté hiányzásának okát Franciaországban, ám a mérkőzés előtt a TNT Sportsnak nyilatkozva Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője elmondta, hogy a 26 éves játékos családi ügye „nagyon szomorú”.

Konaté távollétében Joe Gomez kezdett a védelem közepén Virgil van Dijk mellett, és a Liverpool kapott gól nélkül nyerte meg a mérkőzést 3–0-ra, többek között Szoboszlai Dominik remek teljesítményének is köszönhetően.

A találkozó után Van Dijk így nyilatkozott: „A gondolataim vele vannak (Konatéval). Nagyon örülök, hogy Joe-val játszhattam együtt. Jó barátok vagyunk, ez is sokat számít. Kiemelkedően játszott, és fontos szerepe volt az első gólban is.”

Egyelőre kérdéses, hogy Konaté visszatér-e a keretbe a Liverpool szombat esti, Bournemouth elleni idegenbeli mérkőzésére. Arne Slot péntek reggel tart sajtótájékoztatót, ahol várhatóan erről is szó esik majd.