A The Athletic információi szerint az elmúlt években a Premier League-ben címvédő Liverpool alapemberének számító Andrew Robertson hamarosan az Európa-ligában címvédő Tottenham Hotspurs csapatához igazolhat. A 31 éves balhátvéd szerződése a nyáron jár le, így szabadon tárgyalhat más csapatokkal.

Szoboszlai Dominik és Andrew Robertson küzd a labdáért a Liverpool FA-kupa meccsén

Fotó: PETER POWELL / AFP

Robertson hamarosan távozik Liverpoolból?

A skót válogatott Robertson 2017-ben igazolt a Liverpoolhoz, amelynek színeiben azóta több mint 360 mérkőzésen lépett pályára, két angol bajnoki cím mellett a Bajnokok Ligája-trófeát is elhódította a Vörösökkel. Bár a rutinos védő, különösen Jürgen Klopp irányítása alatt kulcsembere volt a csapatnak, a magyar válogatott Kerkez Milos érkezésével szépen lassan kiszorult a kezdőből. Nyáron az Atlético Madrid is vitte volna, de végül maradt a címvédőnél. Az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve csupán 21 meccsen játszott, ezeken egy-egy gólt és gólpasszt jegyzett.

A Tottenham januárban meglehetősen aktív volt eddig, 35 millió fontért érkezett az angol válogatott Conor Gallagher az Atlético Madridtól, valamint a 19 éves brazil balhátvéd, Souza a Santostól. Ennek ellenére a londoniak nem titkolt szándéka, hogy sürgősen megoldást találjanak a csapat balhátvéd-problémáira. Thomas Frank vezetőedző nemrég elmondta, hogy a súlyosan megsérült Ben Davies helyére szeretnének egy rutinos védőt igazolni, aki stabilitást adhat a védelemnek, erre pedig a Liverpoolnál kegyvesztetté vált Robertsont szemelték ki.

🚨⏳ Tottenham Hotspur are now pushing to sign Andy Robertson with immediate effect. After @TheAthletic.



Understand a verbal agreement is done. Clubs are now in negotiations. #LFC @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/JNlSOTbEp8 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 23, 2026

A Tottenham eleinte nyáron szerette volna megszerezni a skót játékost, mert akkor a szerződése lejártával ingyen csatlakozhatott volna, ám a védelem gyengélkedése miatt még a télen lépnének az ügyben. Florian Plettenberg, a Sky Sport szakírója arról számolt be, hogy a szóbeli megállapodás már megszületett a Liverpool és a Spurs között, így a feleknek már csak a részletekben kell megállapodniuk.

A Premier League 14. helyén álló Tottenham alternatívaként a Las Palmasban játszó Mika Marmoll megszerzését is fontolgatja, de Thomas Frank elsődleges kiszemeltje továbbra is a Liverpool 26-os számú játékosa.